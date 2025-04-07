Американский телеканал CNBC запустил самый дорогой фейк в истории
Новость о паузе в вопросе введения пошлин США оказалась самым дорогим фейком
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative
Новость о 90-дневной паузе в вопросе введения американских пошлин оказалась фейком. Об этом телеканалу CNBC заявил пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт.
До этого CNBC же пустил сообщение о некой паузе в пошлинах горящей строкой во время телеэфира. На фоне этой новости фондовые биржи резко выросли — индекс S&P 500, находившийся в худшем положении с 1987 года, прибавил 2,5 трлн долларов всего за 20 минут. Вскоре после этого CNBC сообщила, что в Белом доме никто не в курсе о предполагаемой паузе.
В итоге телеканал распространил фейковую информацию, из-за которой рынки резко взлетели, а через 20 минут сам же опроверг свои слова.
Напомним, что 2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США. При этом аналитики нашли математическую ошибку в формуле республиканца для новых пошлин.