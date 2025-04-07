Американский телеканал CNBC запустил самый дорогой фейк в истории

До этого CNBC же пустил сообщение о некой паузе в пошлинах горящей строкой во время телеэфира. На фоне этой новости фондовые биржи резко выросли — индекс S&P 500, находившийся в худшем положении с 1987 года, прибавил 2,5 трлн долларов всего за 20 минут. Вскоре после этого CNBC сообщила, что в Белом доме никто не в курсе о предполагаемой паузе.