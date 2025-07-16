Какие зодиаки в этот ретроградный Меркурий с 18 июля рискуют потерять любовь и семью

Ретроградный Меркурий, начинающийся 18 июля, принесёт с собой волну недопониманий, ссор и истерик, что может негативно сказаться на личной жизни представителей некоторых знаков зодиака. Этот период станет испытанием для всех, но у кого-то потери окажутся существеннее — они поставят под угрозу стабильность в любви, может, даже само существование семьи. И вот кто в зоне риска.

Знак зодиака Близнецы

Как подопечные Меркурия, Близнецы по гороскопу ощутят его ретроградность особенно остро. Легкомысленные слова, флирт на стороне и нежелание брать на себя ответственность могут серьёзно подорвать доверие партнёра. Опасность: поверхностное отношение к чувствам любимого человека, невыполненные обещания. Совет: проявите больше внимания к партнёру, будьте искренни и последовательны в своих словах и действиях.

Знак зодиака Дева

Носителей знака зодиака Дева ожидает обострение перфекционизма и критического настроя. Постоянные придирки и завышенные ожидания могут стать причиной серьёзных конфликтов в семье. Опасность: разрушение отношений из-за мелочей, неспособность идти на компромисс. Совет: смягчите свою критичность, научитесь принимать недостатки близких и ценить то, что имеете.

Знак зодиака Весы

Фото © «Шедеврум»

Представители знака зодиака Весы, стремящиеся к гармонии, в период ретроградного Меркурия с 18 июля столкнутся с внутренними противоречиями и неуверенностью. Неспособность принять решение и страх обидеть кого-либо могут привести к непониманию со стороны партнёра. Опасность: нерешительность, пассивность, потеря доверия. Совет: прислушайтесь к своей интуиции, ясно выражайте свои желания и потребности.

Знак зодиака Телец

Для Тельцов по гороскопу ретроградный Меркурий может принести финансовые трудности и бытовые проблемы, которые станут причиной разногласий в семье. Упрямство и нежелание идти на уступки в силах усугубить ситуацию. Опасность: конфликты на почве денег и быта, отчуждение от близких. Совет: проявите гибкость, будьте готовы к диалогу и поиску компромиссов.

Знак зодиака Овен

Фото © «Шедеврум»

Импульсивность и вспыльчивость носителей знака зодиака Овен могут стать причиной серьёзных ссор с любимым человеком. Необдуманные слова и резкие действия способны нанести непоправимый ущерб отношениям. Опасность: конфликты из-за несдержанности, потеря контроля над эмоциями. Совет: считайте до десяти, прежде чем что-то сказать, контролируйте свои эмоции и будьте терпимее к партнёру.

Знак зодиака Стрелец

Стрельцам по гороскопу следует быть осторожнее в своих высказываниях. Излишняя прямолинейность и склонность к преувеличениям могут быть неверно истолкованы и привести к обидам. Опасность: недопонимания, конфликты из-за неудачно сказанных слов. Совет: проявляйте тактичность и дипломатичность в общении с близкими, тщательно взвешивайте свои слова.