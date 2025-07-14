Двойник, зубы и святые мощи: Почему учёные СССР чуть не упали в обморок, когда нашли гроб Ивана Грозного

В 1963 году Архангельский собор Московского Кремля стал свидетелем одного из самых интригующих археологических открытий XX века. В ходе масштабных реставрационных работ, целью которых было восстановление исторического облика и решение проблемы повышенной влажности, исследователи наткнулись на ряд царских захоронений. Среди них, к всеобщему изумлению, оказалась и усыпальница самого Ивана IV, известного как Грозный. Это событие немедленно разожгло волну научных споров и гипотез, предваряя глубокое погружение в историю.

Чтобы устранить повышенную влажность и вернуть сооружению его первоначальную высоту, было решено понизить уровень пола, который на протяжении веков неоднократно надстраивался. Уже на этом подготовительном этапе были сделаны важные находки, в том числе обнаружена доселе неизвестная гробница Бориса Годунова. Естественным продолжением этих работ стала необходимость вскрытия кладки погребений царя Ивана Грозного и его сыновей — Ивана и Фёдора. Это, в свою очередь, открыло уникальную возможность для исследования.

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Учёные стремились изучить сохранившиеся костные останки, фрагменты тканей одежд, а также получить ценные антропологические данные. Особый интерес проявлял выдающийся антрополог Михаил Герасимов, чьи реконструкции лиц по черепам воссоздали облики многих исторических личностей. Он питал надежду получить доступ к черепу Ивана Грозного, чтобы воссоздать его подлинный облик, который до этого момента был известен лишь по прижизненным изображениям, не всегда точным.

Когда крышка усыпальницы была, наконец, поднята, учёных сразу же поразило необычное положение останков царя. Левая стопа оказалась повреждена, а руки лежали не так, как предписывал погребальный ритуал. В протоколе было зафиксировано: «Правая рука сильно согнута в локте, обращена ладонью к лицу. Левая рука согнута в локте, кисть покоилась на нижней части груди». Это отклонение от нормы сразу же вызвало вопросы и подтолкнуло к поиску объяснений.

Повреждение костей стопы довольно быстро нашло своё объяснение: оказалось, что в XIX веке, во время проведения ремонтных работ в соборе, какой-то нечистый на руку человек пробрался в гробницу через пролом в кладке. Об этом свидетельствовали закопчённые края отверстия — следы копоти от свечи или фонаря, которым злоумышленник освещал себе путь. По всей видимости, он искал ценности, но, наткнувшись лишь на останки и не найдя ничего представляющего интерес, покинул место.

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Что же касается необычного положения рук, то здесь мнения учёных разделились. Некоторые предполагали, что это могло быть частью некоего погребального обряда, характерного для XVI века. Например, исследователь М. Волковский выдвинул гипотезу, что в руку усопшего государя могли вложить так называемую «разрешительную грамоту» — важный документ, который должен был сопровождать его в загробный мир. Однако В. Кучкин предложил более прагматичное объяснение: он считал, что рука просто сползла вправо из-за механического смещения. И действительно, проведённые замеры подтвердили небольшой наклон гробницы царя вправо, что могло стать причиной такого смещения.

Следующая находка, которая по-настоящему озадачила исследователей, заключалась в поразительном несоответствии между состоянием скелета Ивана Грозного и его зубов. Царь скончался в возрасте 53 лет — это был весьма солидный срок жизни по меркам того времени. Михаил Герасимов обнаружил на скелете множество костных наростов, так называемых остеофитов, характерных для очень пожилых людей. Эти изменения, судя по всему, причиняли Ивану Васильевичу сильнейшие боли и значительно ограничивали его подвижность, возможно, делая царя фактически инвалидом.

Однако состояние зубов царя вызывало полное недоумение. Их степень изношенности и общий вид соответствовали возрасту человека не старше 30 лет. Это кажущееся противоречие было объяснено довольно редким феноменом: предположительно, у Ивана Грозного молочные зубы выпали чрезвычайно поздно, лишь к 35–40 годам. Стоматологи подтверждают, что, хотя это и является исключением из правил, такие случаи в медицинской практике встречаются, хоть и крайне редко.

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Помимо этих рациональных объяснений, не обошлось и без выдвижения более экстравагантных и даже мистических теорий, что лишь добавляло ореол тайны к фигуре одного из самых загадочных русских правителей. Одну из таких теорий выдвигают те, кто выступает за канонизацию Ивана Грозного – да, есть и такие сторонники.

Они предполагают, что саркофаг царя вскрывался и ранее, причём не с целью банального грабежа, а по вполне благочестивым причинам. Церковный историк Евгений Голубинский в своих трудах упоминал, что Иван Васильевич, по-видимому, почитался в лике местночтимых святых. Это, по мнению сторонников данной версии, могло повлечь за собой «обретение» его мощей, то есть торжественное вскрытие гробницы. Именно с этим событием, по их убеждению, связано странное и нетипичное положение рук покойного самодержца. Мог ли это быть элемент какого-то древнего ритуала или результат перемещения останков в ходе церковных обрядов? Никто не знает.

Ещё одна, весьма радикальная теория основывается на утверждении, что «царь был не настоящий!». Её сторонники предполагают, что подлинный Иван Васильевич — тот самый великий полководец, покоритель Казани и Астрахани, проницательный реформатор и воин — скончался примерно в 1560 году. Эта дата подозрительно совпадает со смертью его первой и, по мнению многих, самой любимой жены Анастасии, которая, как считается, была отравлена. Согласно этой версии, после 1560 года и вплоть до 1584 года, когда официально умер Иван Грозный, на престоле сидел некий самозванец — жестокий психопат и садист, чьи действия и привели к формированию столь мрачного образа царя в истории. Таким образом, сторонники этой теории считают, что в гробнице покоятся останки не одного человека, а некий «микс»: часть принадлежит молодому, истинному Ивану Васильевичу, а другая — старому проходимцу, который правил от его имени.

Фото © фильм «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов и др. / Kinopoiskm

Стремясь пролить свет на истинную причину смерти царя, как пишет портал «Русская семёрка», был проведён тщательный химический анализ костей. Результаты оказались весьма интригующими: с аномально высоким содержанием ртути и мышьяка. На первый взгляд, это открытие вполне соответствовало бытующей с XVII века теории, что Иван Грозный был отравлен. Однако современные исследователи предлагают другую версию. Царя не отравили за один раз, состояние костного материала, скорее, указывает на многолетнее, систематическое воздействие на организм веществ, содержащих ртуть и другие тяжёлые металлы. На основе этого родилась теория, что в то время Ивана Грозного пытались так лечить — сильнодействующими составами, содержащими ртуть. Вероятно, даже сифилис, но прямых подтверждений этому пока нет.