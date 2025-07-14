Земляника, йошта, черешня: Какие ягоды уже созрели в лесах Подмосковья и на дачах у россиян

В мире садоводства происходят удивительные перемены, и теперь любители ягод могут похвастаться настоящими достижениями, которые ещё недавно казались невозможными в наших широтах. Знаниями о землянике и других восхитительных ягодах, которыми богаты подмосковные леса и садовые участки, поделилась Анастасия Старостина, старший мастер Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, приглашая нас в мир летнего изобилия.

Земляника

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Земляника поистине любима по всей России, и не зря: это одна из первых ягод, предвещающих наступление тёплого сезона после долгой зимы. Помимо своей ранней спелости, она славится обильными урожаями. В зависимости от региона и условий произрастания, внешний вид и вкус земляники могут меняться. Там, где солнечных лучей в избытке, ягода вырастает более вытянутой и невероятно сладкой. А в тенистых и влажных местах она приобретает округлую форму и более деликатный вкус. Различают также дикую, лесную землянику и садовую, которую целенаправленно культивируют.

В садах её, конечно, стремятся высаживать на самых солнечных участках, чтобы получить максимально сладкий урожай, тогда как в лесу кустики могут уютно расположиться в тени могучих деревьев, придавая лесной ягоде свой неповторимый, дикий шарм. Сама по себе дикая земляника обладает уникальным, концентрированным вкусом и ароматом, который так сложно воспроизвести в культурных сортах.

Если говорить о разнообразии, то для нового вкусового опыта Анастасия предлагает смешивать землянику, например, с садовой клубникой. Это сочетание, по её словам, создаёт совершенно новый, уникальный вкус, отличающийся от каждого ингредиента по отдельности. А какие ещё ягоды уже можно собирать в Подмосковье?

Чёрная смородина: от десерта до мясных соусов

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О неоспоримой пользе чёрной смородины знают, пожалуй, все. Она превосходна в любом виде и особенно полезна в сыром. Самый простой способ заготовки — это порционная заморозка ягод в пакетах или контейнерах. После разморозки она остаётся такой же ароматной, вкусной и сохраняет максимум своих полезных свойств. Яркий, характерный аромат чёрной смородины делает её незаменимой в кулинарии. Листья смородины часто используют как ароматную приправу для консервации, а также как основу для фиточая или его заменителя. Из ягод чёрной смородины готовят великолепные соусы, прекрасно дополняющие мясные блюда.

Красная смородина: королева желе

Ягоды красной смородины — это настоящий кладезь витаминов групп А, В, С, Е, Н, а также бета-каротина, пектинов, антиоксидантов, кумаринов, органических кислот и множества минералов. Красная смородина по праву считается одним из чемпионов по содержанию йода. Из неё можно приготовить множество изысканных блюд, включая домашнее мороженое. Но, пожалуй, самый простой и при этом эффектный десерт — это желе: достаточно смешать свежевыжатый сок красной смородины с сахаром — и оно буквально «встанет» без добавления желатина благодаря высокому содержанию пектина. Её яркая кислинка придаёт десертам особую пикантность и свежесть.

Земклуника: не просто сладость, а королевский вкус

Этот известный гибрид земляники и клубники, хоть и не всеми одинаково любим, обладает целым рядом неоспоримых достоинств. Во-первых, земклуника радует своим внушительным урожаем, что делает её очень привлекательной для садоводов. Во-вторых, она невероятно красива: её пышные кустики более устойчивы к болезням, чем обычные земляничные, а крупные, эффектные цветы и ягоды выглядят очень презентабельно. И в-третьих, как рассказывает «Вечерней Москве» старший мастер Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина Анастасия Старостина, ягоды земклуники отличаются приторно-сладким вкусом, практически полностью лишённым кислоты. Это делает её идеальным выбором для людей с повышенной кислотностью желудка, которые не всегда могут наслаждаться обычными ягодами.

Йошта: повод для нескончаемых дискуссий

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Разговор о йоште — гибриде крыжовника и смородины — способен разжечь горячие споры среди садоводов. Одни восхищаются ею, другие остаются скептически настроены. Однако факт остаётся фактом: современные сорта йошты — это мощные растения, способные достигать двухметровой высоты и приносящие солидные урожаи. Основная масса ягод созревает к середине июля, но они вполне съедобны и раньше. Её вкус довольно уникален, сочетая в себе нотки обоих «родителей», что делает йошту интересным, хотя и спорным выбором для каждого садовода.

Ирга: невзрачная с виду, богатая внутри

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Многие даже не догадываются, что неприхотливая ирга — это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Она богата витаминами С, А, Е, К, всеми витаминами группы В, а также РР и множеством минералов, включая йод. Употреблять иргу в пищу крайне полезно. Варенье из неё, возможно, не слишком выразительно по вкусу, если не добавлять кислые ингредиенты вроде лимона. Однако в сушёном виде эта ягода прекрасно подходит для заваривания в чай или для придания красивого, насыщенного цвета компотам, становясь скрытой жемчужиной среди летних даров.

Черешня: наш символ лета

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Алая, бордовая или янтарная — черешня безраздельно царит в наших сердцах, являясь одним из главных символов жаркого лета. Её сочная, сладкая мякоть, хрустящая кожица и неповторимый аромат делают её одной из самых желанных ягод сезона. Мы едим её свежей, прямо с ветки, добавляем в пироги и десерты, готовим из неё варенья и компоты, наслаждаясь каждым мгновением её короткого, но такого яркого присутствия. Черешня — это не просто ягода, это предвкушение праздника, тепла и безмятежных летних дней.