Умер режиссёр Александр Митта: Топ-6 лучших работ мастера — от «Таёжного романа» до «Экипажа» Александр Митта умер 14 июля после длительной борьбы с онкологией. При жизни он был мастером соцреализма в кино, но этим творчество мэтра не ограничивалось. Life.ru рассказывает о лучших работах мастера в советском и российском кинематографе. 14 июля, 10:06 Режиссёр Александр Митта умер в возрасте 92 лет в Москве. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Павел Смертин © фильм «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», режиссёр Александр Митта, сценарист Юлий Дунский и др. / Kinopoisk © фильм «Таёжный роман», режиссёр Александр Митта, сценарист Зоя Дзюбло и др. / Kinopoisk © фильм «Шагал-Малевич», режиссёр/сценарист Александр Митта / Kinopoisk

Александр Наумович Митта родился 28 февраля 1933 года. Сначала он не планировал связывать свою жизнь с кинематографом: Саша Рабинович (так его тогда звали) отучился в Московском строительном институте имени Куйбышева (МГСУ). Его преподавателем был «отец» авангардной архитектуры Константин Мельников. А ещё в студенческие годы Александр Наумович взял себе фамилию Митта. Его однокурсницей была дочка чувашского поэта Васьлея Митты, и такую же фамилию носили родственники Александра по маминой линии.

Несмотря на техническое образование, после института Митта устроился работать художником, а именно — графиком-карикатуристом. А в 1960 году поступил на режиссёрское отделение ВГИКа в мастерскую Михаила Ромма. С 1960-го по 2016 год Александр Митта снимал фильмы, некоторые из которых стали культовыми. Рассказываем о лучших картинах мастера.

«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (1976)

«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» — один из самых известных фильмов Митты. Фото © Фильм «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», режиссёр Александр Митта, сценарист Юлий Дунский и др. / Kinopoisk

«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» — это картина «Мосфильма» по неоконченному роману Пушкина «Арап Петра Великого», который Александр Сергеевич писал про своего прадедушку Абрама Ганнибала. Камерунец Ганнибал был приёмным и крёстным сыном императора, хотя попал к нему в качестве «диковинки» с рабовладельческого рынка Константинополя. Абрама Ганнибала в картине играет Владимир Высоцкий. Фильм весёлый и красочный. Правда, есть небольшой курьёз: Высоцкий был светлокожим, поэтому для роли в фильме ему пришлось покрасить кожу в смуглый цвет. Из-за того, что в США полувеком ранее белые артисты порой перекрашивались в чёрный цвет, чтобы развлечь свою аудиторию унизительными шутками про темнокожее население, такая практика теперь называется blackface («чёрное лицо») и считается расисткой. Но фильм Митты — историческая мелодрама, снятая по произведению потомка главного героя с максимальным уважением к первоисточникам.

«Экипаж» (1979)

«Экипаж» — один из самых кассовых фильмов в истории СССР. В 1980 году он занял шестое место по сборам. Фото © Фильм «Экипаж», режиссёр Александр Митта, сценарист Юлий Дунский и др. / Kinopoisk

«Экипаж» стал одним из главных режиссёрских успехов Митты. Двухсерийный фильм-катастрофа, пожалуй, является единственной картиной в таком жанре, фокус которой направлен не на масштабные спецэффекты, а на человеческие взаимоотношения. Каждый член «Экипажа» страдает от своей собственной семейной драмы, а кульминационные события фильма служат своеобразной метафорой. Когда ломается человеческая семья, последствия действительно напоминают поломку самолёта на взлётно-посадочной полосе. А ещё фильм занял шестое место по кассовым сборам в 1980 году.

«Таёжный роман» (2001)

Вы когда-нибудь хотели увидеть советский фильм, но снятый в нулевых в виде сериала? Посмотрите «Таёжный роман». Фото © Фильм «Таёжный роман», режиссёр Александр Митта, сценарист Зоя Дзюбло и др. / Kinopoisk

«Таёжный роман» 2000-го года — это сериал из 8 серий с элементами мелодрамы. Он также показывает, что любовь, дружба и криминал встречались не только в 90-е: ещё за 20 лет до распада СССР криминала уже было достаточно, особенно в закрытых военных городках вблизи границы. Кстати, Михаил Ефремов играет тут роль старшего лейтенанта Жгута, пьющего и азартного. У Александра Наумовича Митты была хорошая «чуйка» на характеры.

«Затерянный в Сибири» (1991)

После распада Советского Союза Александра Наумовича Митту заинтересовала жизнь в Сибири. Фото © Фильм «Затерянный в Сибири», режиссёр Александр Митта, сценарист Джеймс Брабазон и др. / Kinopoisk

Это реалистичный и пронзительный фильм про ГУЛАГ. Как раз такие и надо было снимать в 1991-м. По сюжету молодого английского археолога, который находится на раскопках в Иране, советские агенты принимают за американского шпиона. Англичанина похищают, под воздействием физической силы и психологического давления вынуждают подписать признательные показания и отправляют в лагерь. Там он знакомится с местным бытом, борется за выживание и встречает свою любовь — начальницу лагерного медпункта. Был ли пойман тот самый американский шпион, из-за которого археолог попал в ГУЛАГ, неизвестно.

«Шагал — Малевич» (2013)

Дети девяностых заплачут от визуальной составляющей фильма Митты «Шагал — Малевич». Фото © Фильм «Шагал-Малевич», режиссёр/сценарист Александр Митта / Kinopoisk

«Шагал — Малевич» вышел на экраны 3 апреля 2014 года. Его снимали в Витебске, потому что картина показывает жизнь Марка Шагала в своём родном городе. Лозунг «Художники в борьбе за власть» мягко намекает на противостояние признанного мэтра с Казимиром Малевичем, амбассадором нового направления живописи — супрематизма. Шагал приглашает Малевича в свою художественную школу, и автор «Чёрного квадрата» пытается убедить учеников в том, что быть супрематистом — это круто.

«Шаг» (1988)

Это русско-японский фильм, и снял его Александр Митта. Фото © Фильм «Шаг», режиссёр Александр Митта, сценарист Виктор Мережко и др. / Kino-teatr

Александр Митта часто выступал в роли новатора своего стиля. А это был соцреализм, внутри данного художественного течения новаторство даётся с особенным трудом. И вот в 1988 году Александр Митта снимает невероятную картину «Шаг». Это совместное производство «Мосфильма» и компании Shigoto Film Production. Снята картина в лучших традициях соцреализма: это художественная «почти что документалка» о событиях 29-летней давности. В центре сюжета — эпидемия полиомиелита в Японии в 1959 году и то, как русские врачи доставляли в Страну Восходящего Солнца вакцину.

Начните просмотр картин Александра Митты с фильма «Шаг». А на его знаменитый «Экипаж» в 2016 году сняли ремейк, куда мэтра позвали в качестве эпизодического актёра. Приносим семье мастера глубочайшие соболезнования. Недавно Life.ru выпускал текст о том, как оформить завещание.

Авторы Анна Волкова