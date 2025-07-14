Завещание: инструкция, как оформить завещание, что можно завещать Многие заранее интересуются вопросами завещания во избежание возникновений споров между наследниками. Life.ru составил подробную инструкцию, как составить завещание, в какой форме и какое имущество подлежит завещанию. 13 июля, 21:35 Как оформить завещание в 2025 году: пошаговая инструкция. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Что такое завещание и зачем его составлять

Завещание представляет собой документ, в котором лицо, владеющее имуществом (его называют завещателем или наследодателем), указывает, что будет с его собственностью после его ухода из жизни. Завещатель имеет право назначить наследниками тех, кого считает нужным, даже если у них нет оснований на наследство по закону. Если же завещание составлено не будет, имущество в равных долях в первую очередь получат родители, супруги и дети умершего. И важно понимать, что завещание начинает действовать только после смерти его составителя.

Кому и что можно завещать

Распорядиться своим имуществом после смерти вы можете как угодно. В нём вы сами указываете, кому и что передать.

Вы имеете право завещать свою собственность:

наследникам по закону (например, дети, супруги, родители);

лицам, не являющимся формальными наследниками (друзья, знакомые);

иностранным гражданам;

юридическому лицу (компании, организации);

общественной организации;

государственным и муниципальным учреждениям;

субъектам Российской Федерации или даже самому государству.

В завещании вы можете указать любые виды своего имущества: недвижимость, транспортные средства, права на интеллектуальную собственность и другие имущественные права.

Завещать можно любое имущество. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

При составлении завещания у вас есть возможность самостоятельно распределить наследство среди ваших наследников. Если же не указать, какие доли получает каждый наследник, то имущество будет разделено на равные части между всеми указанными вами лицами. Вы также имеете право назначить дополнительного наследника, который сможет унаследовать имущество в случае, если основной наследник умрёт или откажется от принятия наследства.

А ещё можно кого-то лишить наследства без объяснения причин. Это можно сделать либо путём конкретного указания в завещании о лишении наследства того или иного лица, либо распределив все доли среди других наследников.

Однако важно учитывать, что, несмотря на наличие завещания, некоторые лица имеют право на обязательную долю. Это касается несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга или родителей. Также обязательную долю могут получить дальние родственники или не родственные лица, которые находились на вашем иждивении и проживали с вами не менее года.

Документы для составления завещания

Законодательством не определён конкретный список документов, необходимых для составления завещания. Тем не менее основным из них является удостоверение личности. К этой категории документов относятся:

Паспорт гражданина РФ

Паспорт иностранного гражданина

Военный билет или удостоверение личности военнослужащего РФ

Паспорт моряка

Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства

Помимо того, рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие право собственности того имущества, которое наследодатель указывает в завещании. Он не обязан представлять доказательства своего владения имуществом — нотариус опишет наследство с его слов. Тем не менее для оформления завещания эти документы потребуются, чтобы создать точный и правильный текст, а также верно отразить состав наследуемого имущества.

Завещание заверяется у нотариуса. Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Оформить завещание: пошаговая инструкция

Теперь давайте рассмотрим алгоритм оформления завещания. В принципе ничего сложного, главное — соблюсти некоторые формальности.

Проверить, подходите ли вы под требования к наследодателю

На момент оформления завещания вы должны быть полностью дееспособным. Согласно российскому законодательству, таковым является лицо, достигшее 18 лет, не достигшее этого возраста, но уже вступившее в брак, либо эмансипированное лицо (младше 18 лет, работающее по трудовому договору или ведущее предпринимательскую деятельность, при условии, что орган опеки и попечительства или суд вынес решение о признании его дееспособным).

Определить имущество

Далее необходимо определить, какое имущество вы хотите завещать. Как уже было сказано ранее, указать вы можете всё что угодно, что вам принадлежит: квартира, дом, земельный участок или их доля, транспортные средства, ценные бумаги, ювелирные украшения и драгоценные камни, компании и доли в них, права и обязанности имущественного характера, вещи (картины, мебель, посуда) и деньги, в том числе находящиеся на банковских вкладах.

Необходимо определить завещаемое имущество и круг наследников. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Выбрать наследников

После вы должны решить, кто достоин получить ваше наследство. Это могут быть дети, супруги, родители, друзья и даже юридические лица. Также в завещании вы можете указать, какую долю получит каждый, а можно и не указывать, тогда каждый получит равную часть.

И не забывайте об обязательных наследниках, о них мы уже ранее рассказали.

Выбрать душеприказчика

Можно выбрать душеприказчика — это исполнитель завещания. Так называют лицо, выбранное наследодателем для исполнения его воли, выраженной в завещании.

После смерти наследодателя контроль за исполнением его воли передаётся душеприказчику. В завещании такой человек может быть указан только один. Исполнитель должен быть дееспособным лицом, может быть одним из наследников или посторонним. Назначение осуществляется в завещании с письменным согласием исполнителя.

Составить текст завещания

Вы можете составить текст завещания самостоятельно или обратиться к нотариусу для получения помощи в этом вопросе. Для оформления завещания ему потребуются документы, подтверждающие вашу личность, а в случае составления совместного завещания супругов — свидетельство о браке. Также важно иметь при себе документы, которые подтверждают право собственности на имущество, указываемое в завещании.

Завещание не имеет установленной формы и может быть написано в свободной письменной форме. Наследодатель вправе вносить изменения в завещание столько раз, сколько пожелает, но если вы уже его заверили, необходимо будет составить новый документ, все предыдущие варианты перестают действовать. При этом не требуется информировать наследников о наличии завещания или объяснять своё решение, содержащееся в этом документе.

Заверить у нотариуса

Завещание составляется только в письменной форме и обязательно заверяется у нотариуса. В случаях, когда обращение к нотариусу невозможно, его могут заверить уполномоченные лица. К таким лицам относятся:

начальник уголовно-исправительного учреждения, где отбывает наказание наследодатель;

должностные лица консульств, если гражданин находится за границей;

главный врач или его заместитель, дежурный врач, а также директор или главврач дома для престарелых;

капитан судна, при условии, что оно ходит под флагом Российской Федерации;

глава экспедиции.

Завещание составляется в произвольной форме. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Заверение необходимо для того, чтобы подтвердить законность желания наследодателя. Документ должен быть подписан как наследодателем, так и заверителем в его присутствии. Это обеспечивает юридическую силу завещания и гарантирует, что воля наследодателя будет соблюдена.

Как защитить завещание от оспаривания: рекомендации 2025 года

И напоследок — несколько важных советов от юриста:

Так юрист Евгений Фурин отмечает, что нельзя составлять и подписывать завещание в присутствии наследников. Считается, что они своим присутствием способны повлиять на волеизъявление, а значит, потом несогласные с вашим решением наследники попытаются доказать в суде недействительность завещания.

Эксперт рекомендует использовать видеозапись. На камеру наследодатель может лично засвидетельствовать свою последнюю волю, и это станет веским аргументом в суде.

Указать подназначенных наследников. Это поможет избежать ситуации, когда завещание теряет силу из-за смерти основного наследника. Да, и такое тоже может быть, поэтому следует перестраховаться.

Авторы Андрей Ананьев