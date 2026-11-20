Как вступить в наследство в 2027 году: документы, сроки, стоимость и новые правила Оглавление Что изменится в наследовании с 1 января 2027 года Как вступить в наследство в 2027 году: короткая инструкция из семи шагов Кто имеет право на наследство: по завещанию и без завещания Если есть завещание Если завещания нет Как найти нотариуса и наследственное дело Какие документы нужны для вступления в наследство в 2027 году Сколько времени есть на оформление наследства Можно ли принять наследство без заявления: что значит фактическое принятие Как оформить квартиру, автомобиль, вклады и другое имущество Как наследовать переплату по налогам в 2027 году: новые правила ЕНС Сколько стоит вступить в наследство в 2027 году Переходят ли долги умершего родственника наследникам Что делать, если прошло шесть месяцев и наследство не оформлено Когда наследство становится выморочным и что будет с забытым вкладом Можно ли отказаться от наследства и нужно ли платить налог Вопросы и ответы о наследстве в 2027 году Куда обратиться за официальной информацией Как вступить в наследство в 2027 году: пошаговая инструкция, документы для нотариуса, сроки оформления, стоимость, долги умершего и новые правила наследования с 1 января. Как вступить в наследство в 2027 году: пошаговая инструкция по оформлению наследственных прав, необходимые документы, сроки обращения к нотариусу, стоимость услуг и новые правила наследования имущества. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 2027 году наследство в России оформляют через нотариуса: по завещанию, наследственному договору или по закону. Общий срок принятия — шесть месяцев со дня открытия наследства. Заявление нужно подать вовремя, даже если документы на квартиру и банковские счета ещё не собраны. Главная подтверждённая новация с 1 января 2027 года — автоматический учёт положительного остатка единого налогового счёта (ЕНС) умершего на ЕНС его наследников. Рассказываем, как пошагово вступить в наследство, сколько стоит свидетельство, какие долги переходят родственникам и что поменяется в 2027-м.

Что изменится в наследовании с 1 января 2027 года

Сам порядок принятия наследства — через нотариуса, с общим шестимесячным сроком — не отменяется. По состоянию на 20 ноября 2026 года наиболее важное уже принятое изменение на 2027 год связано с переплатой по налогам умершего. Федеральный закон от 10 июня 2026 года № 170-ФЗ предусматривает, что с 1 января положительное сальдо ЕНС наследодателя будет отражаться на ЕНС наследников в долях, соответствующих их правам на наследство. Отдельно наследник сможет распорядиться такой переплатой по правилам статьи 79 НК РФ. Это не означает автоматического перечисления денег на банковскую карту.

Нужно ли заявление для учёта положительного сальдо ЕНС? — в 2026 году, до 1 января 2027-го: для возврата наследнику предусмотрено бумажное заявление в ФНС по форме КНД 1112560 со свидетельством о праве на наследство; с 1 января 2027 года: положительное сальдо будет учитываться на ЕНС наследника без отдельного заявления о его переходе; вернуть деньги можно в порядке ст. 79 НК РФ.

Как распределяется переплата? — в 2026 году: по суммам и долям, подтверждённым свидетельством о праве на наследство; с 1 января 2027 года: пропорционально долям наследников после поступления необходимых сведений.

Изменится ли срок принятия наследства? — в 2026 году: обычно шесть месяцев; с 1 января 2027 года: обычно шесть месяцев; закон № 170-ФЗ этот срок не меняет.

Отменяются ли нотариальные тарифы? — в 2026 году: нет; с 1 января 2027 года: нет — действующие правила оплаты нотариальных действий продолжают применяться, если законодательство не изменится.

Что сделать сейчас: если наследственное дело открыто в 2026 году и у умершего возможна переплата по налогам, сообщите об этом нотариусу. Если свидетельство уже выдано и вопрос касается возврата до 1 января, проверьте процедуру в разделе ФНС о возврате положительного сальдо ЕНС. Подробнее о новых правилах — в отдельном разделе ниже.

Изменения налогового порядка предусмотрены уже принятым нормативным актом: Life.ru ранее писал о законе о переходе остатка ЕНС к наследникам.

Как вступить в наследство в 2027 году: короткая инструкция из семи шагов

Узнайте дату открытия наследства. Обычно это дата смерти человека. От неё отсчитывают общий шестимесячный срок. Проверьте, открыто ли наследственное дело. Воспользуйтесь реестром наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Если дело уже есть, в результатах будет указан нотариус. Определите основание наследования. Это может быть завещание, наследственный договор или наследование по закону. Нотариус проверит сведения о завещании. Подайте заявление нотариусу. Не ждите, пока соберёте все документы на квартиру, машину или счета: право на наследство важно заявить вовремя. Сообщите об имуществе и возможных долгах. Передайте известные адреса недвижимости, данные банков, договоров и кредитов. Нотариус сделает необходимые запросы. Оплатите применимые нотариальные тарифы и получите свидетельство. Как правило, его выдают по истечении шести месяцев. Размер платежа зависит от степени родства, стоимости наследуемого имущества и льгот. Оформите имущество на себя. Права на недвижимость регистрируют в ЕГРН, автомобиль переоформляют в ГИБДД, за деньгами по вкладам обращаются в банк со свидетельством.

Важно: шестимесячный срок — прежде всего срок принятия наследства, а не обязательный срок получения свидетельства или регистрации квартиры.

Кто имеет право на наследство: по завещанию и без завещания

Кто имеет право на наследство в 2027 году: наследники по закону и завещанию, очерёдность наследования, обязательная доля родственников и порядок распределения имущества умершего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wedmoments.stock

Если есть завещание

Завещатель вправе назначить наследниками не только родственников, но и других людей или организации. Однако свободу завещания ограничивает обязательная доля: на неё при предусмотренных законом условиях имеют право несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также некоторые нетрудоспособные иждивенцы. Обычно это не менее половины того, что наследник получил бы по закону. В конкретных ситуациях размер и порядок удовлетворения обязательной доли могут отличаться, а спор разрешается судом.

Само по себе наличие завещания не позволяет исключить законного супруга из его доли в совместно нажитом имуществе. Сначала нотариус решает вопрос о супружеской доле, а уже затем — о составе наследства.

Тем, кто заранее планирует передачу имущества, будет полезна отдельная инструкция Life.ru о том, как составить завещание и кого можно назначить наследником.

Если завещания нет

Имущество распределяют между наследниками по очередям. Первая очередь — дети, супруг и родители умершего. Как правило, они наследуют в равных долях, но сначала из совместного имущества супругов выделяется принадлежащая пережившему супругу доля. Внуки могут наследовать по праву представления при условиях, установленных ГК РФ. Если наследников первой очереди нет или они не призываются к наследованию, право переходит к следующей очереди.

Пример. Мужчина умер, оставив квартиру, которая целиком принадлежала ему до брака. Завещания нет, среди наследников — жена и двое детей, других обстоятельств, влияющих на доли, нет. По общему правилу каждый получит по 1/3 квартиры. Если квартира была совместно нажита в браке, расчёт будет другим: сначала определят долю супруги в общем имуществе, и только оставшуюся часть распределят между наследниками.

Как найти нотариуса и наследственное дело

Наследство обычно открывается по последнему месту жительства умершего, а не по адресу удобного наследнику нотариуса. Если неизвестно последнее место жительства в России или есть имущество за рубежом, правила определения места открытия наследства могут отличаться.

На сайте Федеральной нотариальной палаты откройте «Реестр наследственных дел», введите ФИО умершего и, если известны, даты рождения и смерти. Если дело найдено, свяжитесь с указанным нотариусом. Если не найдено — это ещё не означает, что наследство отсутствует: возможно, другие наследники пока не обращались или данные введены с ошибкой.

Нотариус может проверить сведения о завещании через единую информационную систему нотариата. Публичный реестр наследственных дел не показывает состав имущества, содержание завещания и имена наследников.

Какие документы нужны для вступления в наследство в 2027 году

Набор документов зависит от степени родства, основания наследования и вида имущества. Для первого обращения главное — документ, удостоверяющий личность, и заявление. Остальные сведения нотариус запросит или предложит донести.

Паспорт наследника — установить личность заявителя

Свидетельство о смерти, сведения о смерти — подтвердить открытие наследства; часть сведений нотариус проверяет через госреестры

Свидетельства о рождении, браке, смене фамилии — подтвердить родство при наследовании по закону

Завещание, если экземпляр есть на руках — помочь установить основание наследования; нотариус проверит сведения в ЕИС

Сведения о последнем месте жительства умершего — определить место открытия наследства

Адрес, кадастровый номер, правоустанавливающие документы на квартиру, дом или землю — помочь нотариусу найти и проверить недвижимость

Сведения о банках, автомобиле, бизнесе, ценных бумагах и кредитах — установить состав имущества и долгов

Не нужно переносить подачу заявления на последний день только потому, что нет документов на квартиру или неизвестны все счета. Нотариус объяснит, что понадобится дополнительно для выдачи свидетельства.

Сколько времени есть на оформление наследства

Сроки вступления в наследство в 2027 году: как оформить наследственные права в течение шести месяцев после смерти наследодателя, подать заявление нотариусу и восстановить пропущенный срок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Общее правило статьи 1154 ГК РФ — шесть месяцев со дня открытия наследства. В специальных ситуациях сроки могут отличаться: например, когда право нового наследника возникло после отказа, отстранения или непринятия наследства другим лицом.

Подать заявление можно лично, через представителя со специально оговорённым полномочием либо передать другим лицом или направить по почте с нотариально удостоверенной подписью наследника. Для электронного оформления также предусмотрены специальные нотариальные процедуры; простое письмо на электронную почту нотариуса не заменяет надлежащую подачу.

Получить свидетельство о праве на наследство, как правило, можно после окончания шестимесячного срока. В исключительных случаях при достоверном отсутствии других наследников возможно более раннее получение. Если заявление принято вовремя, само получение свидетельства обычно не ограничено теми же шестью месяцами.

Можно ли принять наследство без заявления: что значит фактическое принятие

По статье 1153 ГК РФ наследство можно принять не только заявлением нотариусу, но и действиями, показывающими отношение к имуществу как к своему: например, вселиться в наследственную квартиру, содержать её, оплатить из собственных средств расходы на сохранность имущества или погасить долг умершего. Такие действия нужно совершить в пределах срока принятия наследства и суметь подтвердить документами и другими доказательствами.

Однако проживание в квартире, уплата коммунальных платежей или хранение вещей не всегда автоматически доказывают принятие наследства — важны обстоятельства. Если нотариусу не хватает доказательств, вопрос иногда приходится решать в суде. Надёжнее всё же подать заявление вовремя, даже если семья продолжает жить в квартире умершего.

Как оформить квартиру, автомобиль, вклады и другое имущество

Квартира, дом, земельный участок. Сообщите нотариусу адрес и кадастровый номер, если они известны. Нотариус проверит сведения об объекте и праве умершего. После выдачи свидетельства нотариус в предусмотренных законом случаях подаёт документы в Росреестр в электронном виде. Регистрация подтверждается выпиской из ЕГРН. Если право собственности умершего не было оформлено или документы утрачены, могут понадобиться дополнительные доказательства либо судебное решение.

Автомобиль. Сообщите марку, регистрационные данные и имеющиеся документы. После оформления наследственных прав автомобиль переоформляют в Госавтоинспекции по действующим правилам.

Банковские счета и вклады. Назовите нотариусу известные банки: он может запросить сведения и включить найденные средства в наследство. Как получить деньги, Life.ru объяснял в материале «Какие документы нужны, чтобы получить вклад умершего родственника». Отдельно существуют правила компенсации необходимых расходов на похороны из наследства — не следует путать эту процедуру с обычной выдачей вклада наследнику.

Бизнес, доли в компаниях и ценные бумаги. Порядок зависит от вида актива и корпоративных документов; здесь лучше заранее обсудить с нотариусом особенности оценки, регистрации и перехода прав.

Переплата по налогам. Положительный остаток единого налогового счёта умершего — отдельный вид денежных прав, который не нужно путать с банковским вкладом. Life.ru сообщал о принятом законе № 170-ФЗ. Ниже — подробный порядок, который начнёт применяться с 1 января 2027 года.

Как наследовать переплату по налогам в 2027 году: новые правила ЕНС

Наследование переплаты по налогам с 2027 года: как наследникам получить положительное сальдо единого налогового счёта умершего, какие документы понадобятся и как оформить возврат через ФНС. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Freedomz

С 1 января 2027 года вступают в силу основные изменения закона № 170-ФЗ о положительном остатке на едином налоговом счёте умершего. Если у наследодателя была переплата, ФНС будет учитывать причитающуюся сумму на ЕНС каждого наследника автоматически, после получения предусмотренных законом сведений о его наследственных правах. Доли распределяются пропорционально долям в наследстве. Это не отменяет оформления наследственного дела: основание для распределения всё равно нужно установить.

Как это будет работать: нотариус сможет запросить сведения о состоянии ЕНС умершего; после поступления в налоговый орган информации о выдаче свидетельства о праве на наследство либо о соответствующем судебном решении налоговая отразит долю положительного остатка на ЕНС наследника. Затем наследник сможет использовать имеющееся положительное сальдо для исполнения собственных налоговых обязанностей или оформить возврат по статье 79 НК РФ.

Пример. У умершего на ЕНС обнаружили положительное сальдо 30 000 рублей. Если наследуют двое детей в равных долях и нет других обстоятельств, каждый вправе рассчитывать на учёт 15 000 рублей на своём ЕНС. Это пример распределения, а не гарантия конкретного размера: перед учётом проверяют действительное сальдо и документы о наследственных долях.

До 1 января 2027 года действует другой механизм: наследник, имеющий свидетельство о праве на наследство, может обратиться в ФНС с бумажным заявлением КНД 1112560 о возврате причитающейся суммы, приложив свидетельство либо нотариально заверенную копию. Подробную инструкцию и форму публикует ФНС России.

Не путайте переплату и долги. Положительное сальдо — деньги, которые могут причитаться наследникам. Отрицательное сальдо и обязанности по уплате налогов рассматриваются отдельно, с учётом специальных норм налогового законодательства и ограничения ответственности наследников стоимостью унаследованного имущества. Узнать о законе можно и из новости Life.ru.

Сколько стоит вступить в наследство в 2027 году

При выдаче свидетельства о праве на наследство у нотариуса применяется федеральный тариф по действующим на 20 ноября 2026 года правилам НК РФ. На 2027 год не следует закладывать иную ставку без опубликованного изменения закона. Для частнопрактикующего нотариуса к нему может добавляться региональный тариф, размер которого зависит от субъекта РФ и вида нотариального действия. Дополнительные расходы возможны при оценке имущества, восстановлении документов, судебном споре и регистрации отдельных прав.

Детям, супругу, родителям, полнородным братьтьям и сёстрам — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей

Другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей

Пример расчёта. Если стоимость имущества, получаемого дочерью, составляет 3 млн рублей и льгот нет, федеральная часть тарифа за свидетельство составит 9000 рублей (3 000 000 × 0,3%). Если аналогичное имущество получает наследник, относящийся ко второй группе, расчётная сумма — 18 000 рублей (3 000 000 × 0,6%). Региональный тариф и другие возможные платежи в примеры не включены.

Когда бывают льготы. В частности, от федерального тарифа за выдачу свидетельства могут освобождаться несовершеннолетние наследники; наследники банковских вкладов и средств на счетах; а также граждане, наследующие жильё, в котором они жили совместно с умершим на день его смерти и продолжают проживать после неё. Условия и объём освобождения зависят от основания льготы. Льготы по региональному тарифу регулируются отдельно — нотариус должен показать расчёт применительно к конкретному делу.

Переходят ли долги умершего родственника наследникам

Да, но не все обязательства и не в любом размере. По статье 1175 ГК РФ принявшие наследство наследники отвечают по долгам умершего в пределах стоимости полученного каждым наследственного имущества. Если человек получил имущества на 1 млн рублей, само по себе наличие долгов покойного на 5 млн не означает, что он обязан дополнительно выплатить остальные 4 млн из своего личного имущества.

С 24 ноября 2025 года нотариусы обязаны проверять сведения о кредитной истории наследодателя и уведомлять наследников, подавших заявления, о выявленных обязательствах. Такая проверка полезна, но не является универсальной гарантией отсутствия любых долгов — например, сведения о частном займе могут не содержаться в бюро кредитных историй. О новых обязанностях нотариусов Life.ru писал отдельно.

Кроме того, по потребительским кредитам и ипотечным потребительским займам закон ограничивает начисление неустоек, штрафов и пеней до принятия наследства, но не дольше шести месяцев со дня его открытия, с предусмотренными законом исключениями. Это не означает автоматического прекращения основного долга или обычных процентов по договору.

Практический совет: до принятия решения запросите у нотариуса сведения о кредитах, проверьте страхование жизни заёмщика, известные долги и состав имущества. Нельзя принять только квартиру, а долги из того же наследства оставить другим.

С ноября 2025 года действует обязанность нотариусов проверять сведения о кредитной истории наследодателя. Life.ru подробно рассказывал, как нотариусы информируют наследников о кредитах умершего.

Что делать, если прошло шесть месяцев и наследство не оформлено

Пропущенный срок не означает автоматического и безвозвратного перехода имущества государству. Возможны три сценария:

Наследство фактически принято вовремя. Можно представить доказательства нотариусу; в спорных случаях понадобится суд. Остальные наследники уже приняли наследство и согласны. При соблюдении условий статьи 1155 ГК РФ они могут письменно согласиться на принятие наследства опоздавшим наследником без обращения в суд. Согласия нет. Суд может восстановить срок, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил срок по другой уважительной причине. Как правило, обратиться нужно в течение шести месяцев после того, как причина пропуска отпала.

Не каждое обстоятельство считается уважительным: результат зависит от документов и оценки суда. По теме Life.ru публиковал разбор юриста о пропуске срока.

Отдельно Life.ru разбирал, что делать, если срок вступления в наследство пропущен и при каких обстоятельствах наследнику может потребоваться судебная защита.

Когда наследство становится выморочным и что будет с забытым вкладом

Выморочное наследство в 2027 году: когда имущество умершего переходит государству, что происходит с невостребованными банковскими вкладами и как наследникам подтвердить свои права. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PawelKacperek

Выморочным признаётся имущество при предусмотренных законом обстоятельствах — например, если наследников нет, они не имеют права наследовать или никто из них не принял наследство. Сам по себе пропуск шести месяцев конкретным родственником ещё не доказывает, что имущество уже перешло государству. При наличии законных оснований наследники могут подтвердить фактическое принятие или добиваться восстановления своих прав.

В ноябре 2026 года был утверждён специальный порядок выявления и передачи государству невостребованных банковских вкладов и счетов, относящихся к выморочному имуществу. Это не правило об автоматическом изъятии любого вклада через пять лет после смерти владельца. Подробности Life.ru собрал в материале о порядке передачи выморочных вкладов.

О том, как получить деньги со вклада умершего, какие документы может запросить банк и как проходит обращение к нотариусу, читайте в отдельном разборе Life.ru.

Можно ли отказаться от наследства и нужно ли платить налог

Отказ от наследства. По общему правилу отказаться можно в пределах срока принятия наследства, оформив отказ у нотариуса. Такой отказ обычно нельзя изменить или забрать обратно. Если есть подозрение, что долги больше стоимости имущества, до подачи заявления стоит выяснить состав наследства и проконсультироваться с нотариусом.

НДФЛ при получении наследства. Для большинства физических лиц получение квартиры, автомобиля, денег или другого имущества в порядке наследования не облагается НДФЛ. Однако законодательство предусматривает исключения, например для некоторых авторских вознаграждений; с 2026 года установлены также специальные правила для лиц, признанных иностранными агентами. Нотариальные тарифы — это не налог на наследство.

Налог при продаже. При последующей продаже унаследованной недвижимости НДФЛ может возникнуть. Обычно минимальный срок владения для освобождения от налога при продаже такой недвижимости составляет три года, и его считают с даты открытия наследства, а не с даты регистрации права в ЕГРН. В отдельных случаях применяются вычеты и иные условия, поэтому налоговый расчёт зависит от конкретной продажи.

Само получение обычного наследства в большинстве случаев не облагается НДФЛ, но нотариальные тарифы и последующие налоги могут возникать. О том, какие расходы возникают при получении наследства, Life.ru рассказывал отдельно.

Вопросы и ответы о наследстве в 2027 году

Частые вопросы о вступлении в наследство в 2027 году: сколько времени даётся на оформление, можно ли подать заявление без всех документов и как получить свидетельство о праве на наследство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wedmoments.stock

Сколько месяцев дают на вступление в наследство после смерти?

По общему правилу — шесть месяцев со дня открытия наследства. Это срок его принятия; свидетельство обычно получают позже.

Можно ли подать заявление, если нет документов на квартиру?

Да. Заявление о принятии наследства важно направить вовремя. Документы об отдельных объектах можно собирать по указанию нотариуса.

Куда обращаться, если наследственное дело уже открыто?

К нотариусу, который его ведёт. Фамилию и контакты можно найти через реестр наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

Если завещания нет, кто наследует первым?

Дети, супруг и родители умершего. При разделе учитывают супружескую долю, право представления и другие специальные правила.

Можно ли вступить в наследство через «Госуслуги», не посещая нотариуса?

В обычной ситуации принятие наследства оформляют через нотариуса с соблюдением требований к заявлению и удостоверению подписи. Отдельные запросы и действия могут быть доступны дистанционно, но простое онлайн-обращение на портале не заменяет всю нотариальную процедуру.

Получит ли наследник кредиты умершего вместе с квартирой?

По общему правилу имущественные долги могут перейти вместе с наследством, но предел ответственности каждого наследника ограничен стоимостью полученного им имущества.

Надо ли платить 13% за наследственную квартиру?

Само получение квартиры по наследству для большинства физических лиц НДФЛ не облагается. Налог может возникнуть позже, например при продаже до истечения минимального срока владения.

Если родственник жил со мной, значит ли это, что я автоматически вступил в наследство?

Не всегда. Совместное проживание и другие действия могут подтверждать фактическое принятие, но необходимо оценить обстоятельства и доказательства. Надёжнее подать заявление нотариусу.

Можно ли найти всё имущество умершего в одной публичной базе?

Нет. Реестр наследственных дел показывает открытое дело и нотариуса, но не все активы и долги. Нотариус запрашивает сведения в уполномоченных организациях; наследнику полезно сообщить известные адреса, банки и договоры.

Можно ли вернуть наследство после пропуска шести месяцев?

В некоторых случаях да: при доказанном фактическом принятии, согласии других наследников или по решению суда при выполнении условий закона.

Что нового в правилах наследования с 1 января 2027 года?

Подтверждённое изменение касается положительного остатка ЕНС умершего: причитающиеся наследникам суммы будут учитываться на их единых налоговых счетах автоматически после поступления необходимых сведений. Общий шестимесячный срок принятия наследства сохраняется.

Нужно ли наследникам идти в ФНС за переплатой умершего в 2027 году?

Для самого учёта положительного сальдо ЕНС наследодателя на ЕНС наследников отдельное заявление с 1 января 2027 года не требуется. Но чтобы получить деньги на банковский счёт, понадобится оформить возврат по правилам статьи 79 НК РФ.

Куда обратиться за официальной информацией

Информация о правилах 2027 года подготовлена по законодательству, опубликованному на 20 ноября 2026 года. Изменения по ЕНС вступают в силу с 1 января 2027 года; до этой даты действует переходный порядок. Общие правила могут иметь исключения в зависимости от состава наследства и конкретных обстоятельств.

Авторы Александра Новоселова