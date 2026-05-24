Без этой бумаги не отдадут: какие документы нужны, чтобы получить вклад умершего родственника

Для получения средств с депозитов покойного родственника необходимо предъявить в банке свидетельство о праве на наследство. Подробности процесса раскрыл доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян в беседе с URA.ru

Эксперт пояснил, что вместе с этим документом потребуется удостоверение личности получателя и банковские реквизиты, если планируется безналичное перечисление.

В ряде случаев учреждение может запросить дополнительные справки. Если правопреемник несовершеннолетний или лишен дееспособности, понадобится подтверждение полномочий родителей либо опекунов.

Существует возможность получить часть денег на погребение, не дожидаясь официального вступления в права. По постановлению нотариуса разрешено снять до 100 000 рублей со счета усопшего.

Несовершеннолетним лицам доступ к унаследованным финансам открывается только с разрешения органов опеки, уточнил специалист.

Сам процесс начинается с розыска имущества. В течение полугода с момента кончины наследодателя нужно подать запрос нотариусу по последнему месту его проживания. Тот установит наличие открытых депозитов, после чего можно оформлять свидетельство и идти с ним в отделение банка.