Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 08:32

Россиянина подвело под статью наследство из XIX века — монеты времён Российской империи

Контрабандист с горстью монет времён Российской империи попался в Домодедове

Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли попытку незаконного ввоза антикварных монет XIX века россиянином, который, по его утверждению, получил их в наследство. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

27-летний россиянин пытался провезти из Туркменистана 24 монеты из белого металла различных номиналов и годов выпуска. Наследника остановили на «зелёном» коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре чемодана с помощью рентген-аппарата сотрудники обнаружили исторические монеты. Сам нарушитель заявил, что получил их по наследству и не знал о необходимости декларирования и наличия разрешительных документов.

Экспертиза показала, что 19 из найденных монет являются культурными ценностями, а некоторые были отчеканены более 200 лет назад в Российской империи. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров.

Изъятые монеты переданы в федеральную собственность и направлены в Минкультуры России.

Шпага, ритуальный нож и тесаки: Россиянин пытался ввезти из Грузии антикварное оружие на 2 млн рублей
Шпага, ритуальный нож и тесаки: Россиянин пытался ввезти из Грузии антикварное оружие на 2 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал, что через границу с Белоруссией пытались провезти 14,5 кг гашиша, спрятанного в банках с краской. По оценке экспертов, стоимость этой партии на чёрном рынке превышает 43,5 млн рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФТС России
  • Туркменистан
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar