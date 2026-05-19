Россиянина подвело под статью наследство из XIX века — монеты времён Российской империи

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли попытку незаконного ввоза антикварных монет XIX века россиянином, который, по его утверждению, получил их в наследство. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

27-летний россиянин пытался провезти из Туркменистана 24 монеты из белого металла различных номиналов и годов выпуска. Наследника остановили на «зелёном» коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре чемодана с помощью рентген-аппарата сотрудники обнаружили исторические монеты. Сам нарушитель заявил, что получил их по наследству и не знал о необходимости декларирования и наличия разрешительных документов.

Экспертиза показала, что 19 из найденных монет являются культурными ценностями, а некоторые были отчеканены более 200 лет назад в Российской империи. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров.

Изъятые монеты переданы в федеральную собственность и направлены в Минкультуры России.

