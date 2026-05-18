Шпага, ритуальный нож и тесаки: Россиянин пытался ввезти из Грузии антикварное оружие на 2 млн рублей

На границе с Грузией сотрудники североосетинской таможни изъяли в автомобиле коллекцию антикварного холодного оружия XIX–XX веков стоимостью около 2 млн рублей. Об этом Life.ru рассказала пресс-секретарь Северо-Кавказского таможенного управления Алина Ткаченко.

В салоне внедорожника нашли 47 предметов — штыки, сабли, кинжалы, тесаки, мечи, ножи, шпагу и ритуальный нож, изготовленные на Северном Кавказе, в странах Закавказья, Европе, Северной и Центральной Африки, а также в Индии и Японии.

За рулём авто был 40-летний россиянин, который заявил, что собрал коллекцию для личного пользования. Разрешительных документов на ввоз ценностей у него не оказалось. Экспертиза подтвердила, что предметы представляют собой культурные ценности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей. Проверка продолжается.

