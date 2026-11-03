Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий специальный механизм передачи государству банковских вкладов и драгоценных металлов умерших граждан, имущество которых признано выморочным. Новые правила затронут счета, оставшиеся без оформленного наследства спустя более пяти лет после смерти владельца. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт не только о рублёвых сбережениях. Под действие указа подпадают деньги в иностранной валюте, а также драгоценные металлы, размещённые на банковских счетах и вкладах. Главное условие — активы должны иметь статус выморочного имущества, а информация об открытом наследственном деле в отношении них должна отсутствовать.

Выявлять такие счета поручено Росимуществу. Ведомство будет собирать сведения сразу из нескольких источников: Федеральной налоговой службы, Федеральной нотариальной палаты, Федеральной службы судебных приставов и кредитных организаций.

Первый важный этап назначен на 1 декабря. К этой дате ФНС должна подготовить информацию об умерших гражданах и принадлежавших им банковских счетах, после чего передать данные Росимуществу. Затем сведения поступят нотариусам, которые проверят, открывались ли наследственные дела.

Отдельный порядок предусмотрен для валютных накоплений и драгоценных металлов. Средства в иностранной валюте будут перечислять государству в рублёвом эквиваленте. При определении стоимости драгоценных металлов станут учитывать условия банковского договора либо официальные учётные цены Центробанка.

При этом новый указ не означает, что любой вклад автоматически становится государственной собственностью через пять лет после смерти человека. Речь идёт именно об имуществе, признанном выморочным в установленном законом порядке, когда наследники отсутствуют либо не приобрели наследство по предусмотренным законом основаниям.

Таким образом, государство получит специальный механизм поиска и оформления невостребованных банковских активов. Проверка сведений через налоговые органы, банки и нотариат должна помочь установить, какие средства действительно подлежат передаче в федеральную собственность.

Ранее Life.ru объяснял, что происходит с деньгами на банковской карте после смерти владельца. По словам финансиста, средства включаются в наследство, а не становятся собственностью банка. Знание ПИН-кода или доступ к приложению не дают родственникам права распоряжаться счётом: для получения денег необходимо оформить наследственные документы у нотариуса.