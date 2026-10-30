Госдума одобрила новые правила налогообложения вкладов и покупок на маркетплейсах

Госдума в первом чтении одобрила масштабные поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение налогообложения банковских вкладов, инвестиций и зарубежных покупок через маркетплейсы. С 2027 года на пассивные доходы россиян планируется распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ от 13 до 22%. Соответствующий законопроект внесло Правительство РФ в рамках бюджетного пакета на 2027–2029 годы.

Документ предлагает объединить трудовые и пассивные доходы граждан в единую налоговую базу. Новые правила затронут 20 видов доходов, включая дивиденды, проценты по банковским вкладам, операции с ценными бумагами и продажу имущества. Сейчас для таких поступлений действует преимущественно двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками 13 и 15%.

«Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения», — пояснили ранее в Минфине.

Изменится и порядок удержания налога с банковских вкладов. Согласно законопроекту, банки станут налоговыми агентами и будут самостоятельно удерживать НДФЛ при выплате процентов с учётом необлагаемого минимума. При этом сам лимит не отменяется: его предлагают рассчитывать исходя из максимальной ключевой ставки Центробанка за предыдущий год.

Ещё одно нововведение касается покупок иностранных товаров через интернет-площадки. Правительство предлагает установить НДС в размере 22% для трансграничной электронной торговли, возложив обязанности по уплате налога на маркетплейсы. Одновременно онлайн-площадки планируют привлечь к налоговому контролю за продавцами, в том числе к передаче сведений о нарушениях в ФНС.

Поправки затрагивают и инвестиционные структуры. Для личных фондов с преимущественно пассивными доходами предусматривается повышение налога на прибыль с 15 до 22%. Определённые закрытые и интервальные паевые инвестиционные фонды также могут обязать платить налог на прибыль с дивидендов, процентов и других пассивных поступлений по ставке 15%.

Кроме того, законопроект предполагает увеличение ряда штрафов за налоговые нарушения с учётом накопленной инфляции. При этом предложенные изменения ещё должны пройти второе и третье чтения, поэтому отдельные положения могут быть скорректированы.