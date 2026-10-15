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Регион
Опубликовано 15 октября, 12:46

РСПП предложил включить пассивные доходы россиян в прогрессивную шкалу НДФЛ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Доходы россиян от вкладов, дивидендов и других инвестиций предложили учитывать при расчёте НДФЛ по общей прогрессивной шкале. С такой инициативой глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Если предложение примут, максимальная ставка налога для некоторых видов пассивного дохода может вырасти с 15 до 22%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо организации.

Сейчас для ряда инвестиционных доходов действует отдельная двухступенчатая шкала: 13% с налоговой базы до 2,4 миллиона рублей в год и 15% с суммы превышения. Шохин предлагает постепенно включать такие поступления в общую налоговую базу, где предусмотрено уже пять ставок — от 13 до 22%.

Изменение может затронуть проценты по банковским вкладам, доходы от ценных бумаг и другие поступления, для которых сегодня действуют специальные правила. При этом речь идёт не о введении нового налога, а об изменении порядка расчёта уже существующего НДФЛ.

Основная шкала предполагает повышение ставки по мере увеличения годового дохода человека: 13% — до 2,4 миллиона рублей, 15% — до пяти миллионов, 18% — до 20 миллионов, 20% — до 50 миллионов и 22% — на сумму сверх этого порога. Более высокий процент применяется только к соответствующей части дохода, а не ко всем заработанным деньгам.

По предварительным оценкам, включение пассивных доходов в общую систему расчёта НДФЛ способно приносить федеральному бюджету дополнительно более 450 миллиардов рублей ежегодно. Однако конкретный механизм перехода и возможные исключения пока не утверждены.

Письмо Шохина датировано 9 октября. Помимо пересмотра налогообложения инвестиционных доходов, глава РСПП предложил проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Это позволит учитывать изменение уровня доходов граждан со временем.

В документе также содержатся предложения пересмотреть порядок взимания налога на сверхдоходы бизнеса и отложить введение налогообложения закрытых паевых инвестиционных фондов. Таким образом, обращение РСПП касается не только граждан, но и налоговой нагрузки на компании.

Пока предложения направлены на рассмотрение правительства. Решения об изменении ставок или объединении налоговых баз не принято, поэтому действующие правила расчёта НДФЛ остаются прежними.

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Сейчас россияне платят налог с процентного дохода по банковским вкладам только при превышении установленного необлагаемого минимума. Как сообщал Life.ru 4 октября, по итогам 2026 года этот порог предварительно составляет 160 тысяч рублей и может увеличиться, если Центробанк повысит ключевую ставку выше 16%. Эксперты подчёркивают, что налог начисляется на проценты сверх лимита, а не на сами деньги, размещённые на банковском счёте.

Больше новостей о сбережениях, налогах и банковских продуктах — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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