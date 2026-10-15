РСПП предложил включить пассивные доходы россиян в прогрессивную шкалу НДФЛ

Доходы россиян от вкладов, дивидендов и других инвестиций предложили учитывать при расчёте НДФЛ по общей прогрессивной шкале. С такой инициативой глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Если предложение примут, максимальная ставка налога для некоторых видов пассивного дохода может вырасти с 15 до 22%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо организации.

Сейчас для ряда инвестиционных доходов действует отдельная двухступенчатая шкала: 13% с налоговой базы до 2,4 миллиона рублей в год и 15% с суммы превышения. Шохин предлагает постепенно включать такие поступления в общую налоговую базу, где предусмотрено уже пять ставок — от 13 до 22%.

Изменение может затронуть проценты по банковским вкладам, доходы от ценных бумаг и другие поступления, для которых сегодня действуют специальные правила. При этом речь идёт не о введении нового налога, а об изменении порядка расчёта уже существующего НДФЛ.

Основная шкала предполагает повышение ставки по мере увеличения годового дохода человека: 13% — до 2,4 миллиона рублей, 15% — до пяти миллионов, 18% — до 20 миллионов, 20% — до 50 миллионов и 22% — на сумму сверх этого порога. Более высокий процент применяется только к соответствующей части дохода, а не ко всем заработанным деньгам.

По предварительным оценкам, включение пассивных доходов в общую систему расчёта НДФЛ способно приносить федеральному бюджету дополнительно более 450 миллиардов рублей ежегодно. Однако конкретный механизм перехода и возможные исключения пока не утверждены.

Письмо Шохина датировано 9 октября. Помимо пересмотра налогообложения инвестиционных доходов, глава РСПП предложил проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Это позволит учитывать изменение уровня доходов граждан со временем.

В документе также содержатся предложения пересмотреть порядок взимания налога на сверхдоходы бизнеса и отложить введение налогообложения закрытых паевых инвестиционных фондов. Таким образом, обращение РСПП касается не только граждан, но и налоговой нагрузки на компании.

Пока предложения направлены на рассмотрение правительства. Решения об изменении ставок или объединении налоговых баз не принято, поэтому действующие правила расчёта НДФЛ остаются прежними.

Сейчас россияне платят налог с процентного дохода по банковским вкладам только при превышении установленного необлагаемого минимума. Как сообщал Life.ru 4 октября, по итогам 2026 года этот порог предварительно составляет 160 тысяч рублей и может увеличиться, если Центробанк повысит ключевую ставку выше 16%. Эксперты подчёркивают, что налог начисляется на проценты сверх лимита, а не на сами деньги, размещённые на банковском счёте.