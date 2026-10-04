Первые 160 тысяч без налога: какой доход по вкладам не облагается НДФЛ

Россияне могут не платить НДФЛ с первых 160 тысяч рублей процентного дохода по банковским вкладам за 2026 год. Такой лимит сохранится, если до конца года Центробанк не поднимет ключевую ставку выше 16%, рассказала РИА «Новости» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Налог начисляется не на саму сумму, лежащую в банке, а только на проценты сверх необлагаемого минимума. Порог рассчитывается по формуле: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число каждого месяца в течение года.

В 2026 году максимальным таким значением пока остаются 16%. Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Поэтому, если до 1 декабря она не поднимется выше январского уровня, необлагаемый процентный доход за год составит 160 тысяч рублей.

«То есть первые 160 тысяч рублей процентного дохода за 2026 год должны быть освобождены от НДФЛ», — пояснила Рокотянская.

Для налоговых резидентов ставка НДФЛ на соответствующую налоговую базу составляет 13% в пределах 2,4 млн рублей и 15% с превышения этой суммы. При этом налог берётся только с той части процентного дохода, которая оказалась выше необлагаемого лимита.

По расчётам аналитика, при доходности вклада около 13% годовых налог с процентов начнёт возникать примерно при сумме на счетах свыше 1,2 млн рублей. НДФЛ с доходов по вкладам, полученных в 2026 году, потребуется уплатить не позднее 1 декабря 2027-го.

Ранее Life.ru рассказывал, что происходит со ставками по вкладам перед октябрьским заседанием ЦБ и на каких сроках банки предлагают максимальную доходность. Эксперты отмечали, что после продолжительного снижения доходность отдельных депозитов вновь начала расти, а банки стали активнее конкурировать за деньги клиентов.