По вкладам для пенсионеров пересмотрят условия. Как получить максимальный процент Оглавление Чем отличаются вклады для пенсионеров Как получить максимальный процент по пенсионному вкладу Несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 14 процентов годовых, многие банки повышают ставки по отдельным вкладам. Это затронуло и специальные предложения для пенсионеров. Как повысить доход? Пенсионеры могут открыть вклады на особых условиях. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Чем отличаются вклады для пенсионеров

Специальные пенсионные вклады — один из вариантов размещения денег для клиентов, имеющих статус пенсионера. Тут важно отметить, что такие продукты могут быть доступны не только пожилым людям. Вклады могут открыть получатели пенсии по инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет.

— Банки используют вклады для пенсионеров, чтобы привлечь лояльную аудиторию: дают повышенную ставку на короткие сроки — часто 13–14% и выше при средней по рынку (около 13%), снижают минимальную сумму входа и упрощают условия по пополнению. Это создаёт для пенсионера несколько преимуществ. Доходность на горизонте 3–6 месяцев может быть выше, чем у стандартных вкладов на год. Кроме того, отдельные «пенсионные» линейки часто привязаны к «новым деньгам», что позволяет открыть вклад под максимальный процент. При открытии вклада онлайн также можно получить дополнительную прибавку к ставке, — рассказал руководитель продукта Вклады в финансовом маркетплейсе Сравни Евгений Чейченец.

Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 11 процентов годовых. Обычно в такой ситуации банки не меняют ставки по вкладам, но в этом году складывается другая ситуация. В сентябре банки стали предлагать повышенные ставки по ряду продуктов. В октябре этот тренд может продолжиться. При этом 23 октября состоится значимое, опорное заседание Центробанка по ключевой ставке. По его итогам должна измениться и доходность по депозитам. Если ставку снизят, то начнётся обратная тенденция — банки начнут снижать ставки по вкладам. В том числе и по вкладам для пенсионеров. Таким образом, тем, кто планирует открыть вклад, имеет смысл присмотреться к предложениям банков до заседания ЦБ 23 октября. В случае снижения ключевой ставки доходность новых депозитов тоже может начать снижаться.

Как получить максимальный процент по пенсионному вкладу

Чтобы получить самый высокий доход по вкладу, просто быть пенсионером недостаточно. Само по себе пенсионное удостоверение права на оптимальное размещение денег не даёт. Поэтому в одном и том же банке ставки по вкладам для разных пенсионеров могут значительно отличаться.

Как правило, банки предоставляют лучшие условия клиентам, которые получают пенсию у них. Таким образом, чтобы получить больший процент по вкладу, достаточно перевести пенсию в тот же банк.

Также стоит учитывать и срок вклада. При открытии нужно внимательно изучить проценты в зависимости от срока. Например, они могут значительно различаться, если разместить деньги на три месяца или на год. Также получить повышенный процент можно при открытии вклада онлайн или участии в специальных акциях банка.

— Оптимальная стратегия — выбирать пенсионный вклад на 91–181 день с ежемесячной выплатой процентов, вовремя подтверждать пролонгацию только после проверки новой ставки и раз в квартал пересматривать предложения. При сумме свыше 1,4 млн рублей стоит распределять средства по разным банкам, чтобы оставаться в пределах страховки АСВ, — отметил Евгений Чейченец.

Авторы Нина Важдаева