Прогноз ставок по вкладам с 1 октября. Какие тренды наметились в банках и как получить максимальный процент Оглавление Какие тренды наметились в банках к середине сентября Как будут меняться ставки по вкладам с 1 октября Как получить максимальный доход по вкладам К середине сентября снижение ставок по вкладам прекратилось, а по отдельным продуктам банки начали ставки повышать. В октябре ожидается опорное заседание Банка России, которое может заметно отразиться на доходности депозитов. Как будут меняться ставки по вкладам? Экономисты рассказали как будут меняться ставки по вкладам в октябре. Обложка © ТАСС / Екатерина Кузьмина

Какие тренды наметились в банках к середине сентября

Главный наметившийся тренд — снижение депозитных ставок приостановилось. По данным Центробанка, средняя максимальная ставка десяти крупнейших по объёму вкладов банков поднялась с 12,76% в третьей декаде июня до 12,95% в первой декаде сентября. Это пока небольшой разворот, а не новая гонка доходностей, но и говорить о непрерывном падении ставок уже неправильно. Рынок явно нащупал новое равновесие на фоне дефицита ликвидности и оттока средств населения в наличность. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, конкурировать за вкладчиков банки теперь предпочитают точечно: повышать доходность отдельных сроков, предлагать специальные условия или дополнительные бонусы, а не пересматривать линейку целиком. При этом максимальная заявленная ставка не всегда доступна без ограничений — например, повышенный процент может предоставляться только за отказ от дальнейшего пополнения вклада или при выполнении дополнительных условий. Поэтому сравнивать нужно не рекламные цифры, а условия именно на нужный срок и итоговый доход с учётом всех оговорок.

Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%, отметив усиление инфляционного давления — рассчитывать на быстрое удешевление денег банкам пока рано. Следующее решение регулятора — 23 октября, и это заседание станет ключевым сигналом для дальнейшей траектории депозитных ставок.

— Следующее решение по ключевой ставке ЦБ примет 23 октября — это опорное заседание с наиболее содержательными сигналами о дальнейшей политике. Сентябрьская пауза (ставка сохранена на 14%) объясняется ускорением инфляции — в базовом сценарии она ожидается на уровне 6–7% по итогам года, — пояснил независимый экономист Виктор Мангазеев.

Главный тренд сентября — банки повышают, а не снижают ставки по коротким вкладам, несмотря на паузу ЦБ. Средняя максимальная ставка топ-10 банков выросла до 12,95%, а по данным индекса Финуслуг, доходность трёхмесячных вкладов поднялась до 13,63%, полугодовых — до 13,15%.

— Причина — отток средств населения в наличность и дефицит ликвидности: банки конкурируют за деньги вкладчиков именно на коротких сроках. При этом длинные вклады (на 2–3 года) продолжают дешеветь — до 10,98% и 10,67% соответственно, хотя отдельные банки, включая ВТБ, с середины сентября начали точечно улучшать условия и по вкладам до полутора лет, стремясь удержать клиентов на фоне ожидания будущего снижения ставки, — отметил Виктор Мангазеев.

Как будут меняться ставки по вкладам с 1 октября

Денис Астафьев отметил, что в октябре ожидается точечное повышение ставок по вкладам. В первую очередь по коротким и среднесрочным продуктам, которые сейчас служат банкам инструментом удержания ликвидности. Если инфляционное давление усилится — а сам ЦБ в базовом сценарии закладывает годовую инфляцию на уровне 6–7% по итогам 2026 года, — вероятность таких повышений возрастёт.

— В конце октября состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. До него, скорее всего, существенных изменений на рынке вкладов не произойдёт. Отдельные крупные банки точечно повышали ставки по долгосрочным вкладам, но массовой тенденции пока нет. Сейчас разница между доходностью вкладов на шесть месяцев и на год во многих банках стала заметно меньше. Годовые ставки уступают шестимесячным всего на 0,2–0,5 процентного пункта. Раньше разница между ставками на эти сроки могла составлять 1–3 процентных пункта. Сейчас разбег сократился, что отражает более близкие условия по среднесрочным и долгосрочным вкладам, — рассказал руководитель продукта Вклады в финансовом маркетплейсе Сравни Евгений Чейченец.

Если 23 октября ЦБ снизит ставку, банки, вероятнее всего, отреагируют не резким обвалом доходности, а постепенной корректировкой — в первую очередь по длинным продуктам, которые уже снижаются на опережение. Короткие вклады (3–6 месяцев) с высокой вероятностью дольше сохранят повышенную доходность, поскольку именно они сейчас — инструмент борьбы банков за ликвидность. Вкладчикам разумнее фиксировать деньги на 3–12 месяцев, а не запирать их в длинных продуктах по снижающейся ставке. Такое мнение высказал Виктор Мангазеев.

Как получить максимальный доход по вкладам

Денис Астафьев отметил, что нет необходимости угадывать единственный удачный день для открытия вклада. Деньги можно распределить по срокам, а резерв на текущие расходы оставить на доступном накопительном счёте.

— Самыми выгодными инструментами для накоплений остаются краткосрочные и среднесрочные вклады на срок от трёх до шести месяцев. По ним всё ещё можно получить доходность на уровне 13–13,5% годовых — даже без приветственных опций для новых клиентов. В текущем цикле снижения ключевой ставки это, по сути, потолок доходности, и через пару кварталов открыть вклад на таких условиях уже не получится. Продукты сроком от года дают возможность зафиксировать доходность на более длительный период, однако ставки по ним заметно ниже, что также объясняется общим трендом на смягчение денежно-кредитных условий, — рассказала директор Департамента развития розничного бизнеса Свой Банка Ирина Димитрова.

Кроме того, по её словам, на рынке заметен рост предложений вкладов с плавающей доходностью. Их ставка не фиксируется на весь срок, а пересматривается вслед за ключевой. Логика здесь простая: банкам невыгодно надолго фиксировать высокую доходность клиенту, если ставка движется вниз. Однако вкладчики, наоборот, стремятся закрепить текущий уровень доходности, пока он не снизился ещё больше. Получается, что интересы банков и вкладчиков в этом случае расходятся, поэтому массового спроса такие продукты вряд ли получат.

Авторы Нина Важдаева