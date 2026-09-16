Прогноз курса рубля с 21 сентября. Каких событий ждут экономисты на следующей неделе Оглавление Какие факторы будут поддерживать рубль на следующей неделе Что будет с курсом рубля на неделе с 21 сентября На следующей неделе курс рубля начнут поддерживать сразу несколько новых факторов. Экономисты дали анонс основных событий предстоящей недели. Как они повлияют на доллар и что будет с рублём? Экономисты сделали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Какие факторы будут поддерживать рубль на следующей неделе

Основным фактором для рубля на следующей неделе останется ситуация на нефтяном рынке. Высокие цены на нефть сейчас поддерживают российскую валюту и сдерживают её ослабление, однако фундаментально рубль сохраняет потенциал для постепенного снижения.

— Если напряжённость между США и Ираном сохранится или усилится, нефть может остаться на высоких уровнях, что будет поддерживать рубль через увеличение экспортной выручки. При этом эффект от дорогой нефти для валютного рынка уже проявился, поэтому полностью остановить постепенное ослабление рубля этот фактор вряд ли сможет, — рассказал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

По его словам, внутри России внимание будет сосредоточено на данных по инфляции и инфляционным ожиданиям. 22 сентября Банк России опубликует свежую оценку инфляционных ожиданий населения, а 23 сентября Росстат представит недельные данные по росту цен и статистику промышленного производства. Эти показатели позволят рынку уточнить ожидания относительно дальнейшей политики ЦБ.

— Дополнительную поддержку рубль может получить ближе к концу месяца на фоне подготовки компаний к налоговым платежам. Экспортёры могут постепенно увеличивать продажи валютной выручки, что будет ограничивать давление на российскую валюту. На внешнем рынке инвесторы продолжат оценивать последствия сентябрьского заседания ФРС и новую статистику из США. Американские макроэкономические показатели будут влиять на позиции доллара на мировом рынке и, соответственно, на валюты развивающихся стран, — добавил Андрей Порошин.

Ключевым внутренним фактором поддержки рубля выступает приближающийся пик налоговых выплат. Крупнейшие компании-экспортёры традиционно увеличивают объёмы продажи валютной выручки для расчётов с бюджетом по НДПИ, налогу на прибыль и акцизам. Дополнительное предложение валюты на внутреннем рынке в сочетании с регулярными операциями Банка России в рамках бюджетного правила создаёт профицит ликвидности, который сдерживает ослабление национальной валюты во второй половине месяца. Такое мнение высказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

— Существенное влияние на сентимент инвесторов продолжает оказывать жёсткая монетарная политика Центрального банка. Высокая ключевая ставка поддерживает привлекательность рублёвых депозитов и накопительных инструментов, стимулируя склонность населения и бизнеса к сбережениям. Одновременно с этим сдерживание темпов кредитования охлаждает потребительский спрос, что ведёт к ограничению объёмов закупаемого импорта и снижает давление на курс со стороны покупателей валюты, — пояснила Елена Марчук.

Ослабление рубля в последнее время замедлилось на фоне выравнивания баланса спроса и предложения на валютном рынке. В частности, поддержку российской валюте оказывает уменьшение объёмов пополнения ЗВР монетарными властями, а также сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ. После решения регулятора сохранить ставку на уровне 14% годовых этот фактор продолжает поддерживать привлекательность рублёвых инструментов. Такое мнение высказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Из внешних факторов ключевым станет решение ФРС США по ставке 16 сентября вместе с обновлёнными макроэкономическими прогнозами регулятора. Если сигнал американского центробанка окажется более жёстким, чем закладывает рынок, это способно временно поддержать доллар на глобальных площадках. Однако для рубля этот фактор носит второстепенный характер — гораздо важнее внутренний баланс между притоком экспортной валютной выручки и оттоком на импортные и прочие платежи, который складывается независимо от решений ФРС. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Сочетание высокой ключевой ставки и приближающегося налогового периода создаёт условия, сдерживающие ослабление рубля, но само по себе не формирует достаточных оснований для его устойчивого укрепления, — добавил Денис Астафьев.

Что будет с курсом рубля на неделе с 21 сентября

В базовом сценарии рубль на следующей неделе будет постепенно слабеть, но высокая стоимость нефти и приближение налогового периода должны сдерживать это движение. Курс доллара может находиться в диапазоне 85–87 рублей, евро — 98–100, юаня — 12,65–12,80. Такой прогноз сделал Андрей Порошин.

Елена Марчук считает, что на предстоящей неделе российская валюта сохранит тенденцию к умеренной стабильности. Прогнозируемый торговый диапазон для доллара США составит 83–86 рублей, для евро — 97–100, а для китайского юаня — 12,3–12,8 рубля.

— Рубль на предстоящей неделе, вероятнее всего, останется в узком коридоре без резких движений: базовый сценарий предполагает диапазон 83–87 рублей за доллар, 96–101 рубль за евро и 12,3–12,9 рубля за юань — при условии, что геополитический фон не преподнесёт сюрпризов. Для сравнения, официальные курсы ЦБ на 15 сентября составляли 84,34 рубля за доллар, 97,76 за евро и 12,54 за юань, то есть прогнозный коридор закладывает умеренную волатильность вокруг текущих отметок в обе стороны, — отметил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева