С 1 октября вырастет спрос на вторичную недвижимость. Что будет с ценами на квартиры Оглавление Что изменилось на рынке вторичной недвижимости к середине сентября Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 октября Интерес к вторичному жилью начал заметно расти. Какие тренды наметились на рынке в начале осени и как будут меняться цены на квартиры в октябре? Растёт спрос на вторичные квартиры. Обложка © ТАСС / Антон Ваганов

Что изменилось на рынке вторичной недвижимости к середине сентября

По данным Авито Недвижимости, в августе 2026 года интерес к вторичному жилью в России вырос на 14% год к году и на 5% по сравнению с июлем. На этом фоне количество предложений за год сократилось на 19%, а за месяц — на 1%. Уменьшение числа объявлений может объясняться тем, что при сохраняющемся интересе покупателей часть объектов реализуется быстрее, чем пополняется витрина.

— Средняя стоимость квартиры в предложении на вторичном рынке в августе составила 8,4 млн рублей. Это на 4% выше, чем годом ранее, и соответствует уровню июля. Средняя цена квадратного метра составила 154 тыс. рублей, увеличившись на 2% год к году и оставшись практически без изменений по сравнению с июлем. В целом рынок демонстрирует умеренную положительную динамику цен без резких колебаний. В октябре средняя стоимость лота на вторичном рынке может колебаться в пределах 2–5% при сохранении текущего соотношения спроса и предложения. При этом темпы изменения цен будут зависеть от региональной структуры рынка и характеристик представленных в продаже объектов, — рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Еремкин.

По статистике ИНКОМ-Недвижимость, по итогам августа количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы на 11% больше, чем в августе прошлого года. Средний срок экспозиции объектов за рассматриваемый период сократился на 30,6% — с 61 дня до 42 дней. Медианная цена квадратного метра составляет 309,4 тыс. рублей (за год она увеличилась на 8,3%), квартира в среднем стоит 16,27 млн (+8,9% за год). При этом ликвидная квартира с качественной современной мебелью может быть продана за одну-две недели и до 8% дороже аналога без обстановки.

— В целом наличие любой пригодной для использования мебели чаще является плюсом. Если ещё пару лет назад частичная или полная меблировка была приятным бонусом для узкой группы людей (инвесторов в жильё под сдачу или тех, кто экстренно решает жилищный вопрос), то к 2026 году это стало одним из критериев выбора для массового покупателя вторички, потому что самостоятельно ремонтировать и обставлять квартиру становится всё сложнее и дороже, и на первичном рынке такое предложение ограничено. Доля клиентов, целенаправленно ищущих лоты с мебелью, составляет 60% против 54% год назад, — рассказала руководитель офисов «Митино» и «Крылатский» ИНКОМ-Недвижимость Наталия Борзенкова.

Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 октября

По данным Яндекс Недвижимости, в августе медианная цена предложения на вторичном рынке России составила 144 тыс. рублей за квадратный метр. За месяц она выросла на 0,5%, за год — на 2,5%. Такая динамика говорит о спокойном движении цен без резких изменений.

— В октябре эта картина, скорее всего, сохранится. Сезонное оживление будет поддерживать активность, но проценты по рыночной ипотеке пока остаются сравнительно высокими. Дальнейшая динамика ставок по жилищным кредитам будет зависеть не только от решения Банка России, но и от условий конкретных банков. Поэтому заметного роста цен по всему рынку мы не ожидаем. Наиболее востребованные квартиры могут немного подорожать, тогда как стоимость менее ликвидных объектов, вероятнее всего, останется прежней или будет корректироваться в ходе переговоров, — рассказал руководитель сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

По его словам, в начале осени вторичный рынок постепенно входит в более активный сезон, но спрос остаётся избирательным. Покупатели внимательно оценивают цену, состояние квартиры и возможные расходы на ремонт. Наиболее востребованы готовые к проживанию объекты с понятным бюджетом и хорошей транспортной доступностью. Квартиры с завышенной стартовой ценой могут дольше оставаться в продаже.

— На вторичном рынке старой Москвы с 1 октября не ожидается резкого изменения цен. Хотя прирост спроса возможен на фоне изменений условий по выдаче семейной ипотеки, которые вступят в силу как раз с 1 октября 2026 года. В целом вторичный рынок продолжает демонстрировать активность, которая началась весной. На рынок будет возвращаться отложенный спрос. Он входит в фазу постепенного восстановления спроса при высокой чувствительности покупателей к цене. Если ставка начнёт снижаться дальше, это станет более существенным фактором поддержки вторички уже ближе к концу 2026 года, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

Разрыв в стоимости между первичным и вторичным сегментами остаётся существенным, но меняется в зависимости от качества объекта. На вторичном рынке в условиях недостатка ликвидных объектов, вымывания наиболее ликвидных и недорогих осенью и до конца года возможно увеличение средних цен в пределах 5–7%. Такой прогноз сделала Наталия Борзенкова.

Авторы Нина Важдаева