Ставки по вкладам аномально изменятся. О чём говорит решение Центробанка по ключевой ставке Оглавление Почему Центробанк оставил ключевую ставку без изменений Что будет с ценами на недвижимость Как изменятся ставки по потребительским кредитам и ипотеке Как изменятся ставки по вкладам Как ключевая ставка повлияет на курс рубля Что будет с акциями и облигациями В пятницу, 11 сентября 2026 года, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это решение стало знаковым для рынка. Что теперь будет с вкладами, кредитами, курсом рубля, ценами на недвижимость и фондовым рынком? Экономисты рассказали, что последует за решением Центробанка по ключевой ставке. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный / Ведомости

Почему Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Решение сохранить ставку на 14% — важный поворотный момент: это первая пауза после десяти последовательных снижений, продолжавшихся больше года. Сигнал однозначен: пространство для дальнейшего смягчения сузилось, а инфляционные риски не отступили настолько, чтобы двигаться дальше механически. Снижение ставки ради формального продолжения тренда выглядело бы поспешным решением. При этом сама пауза — не финал цикла смягчения, а сигнал, что дальнейшие шаги регулятор будет делать только при устойчивом подтверждении дезинфляции. Так охарактеризовал решение регулятора управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Решение ЦБ совпало с консенсусом — в целом участники рынка ждали такого исхода и в своих торговых стратегиях полагались больше на фактор изменчивой геополитики. Поскольку проинфляционные риски сохраняются, а неопределённость на внешнем контуре носит перманентный характер, регулятор может продлить паузу на несколько заседаний и лишь к концу года снизит ставку до 13,75% — базовый вариант при актуальных вводных. При этом и исключать корректировки курса ДКП нельзя, если вдруг будет прогресс в переговорном процессе. Таким образом прокомментировал решение регулятора эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Сентябрьское заседание было промежуточным, без пересмотра макропрогноза, поэтому теперь ключевым станет опорное заседание 23 октября. До него ЦБ сможет оценить динамику инфляции, потребительского спроса, бюджетных расходов и ситуацию на топливном рынке. Если инфляционное давление начнёт ослабевать, регулятор может возобновить снижение ставки. До конца года мы ожидаем ещё одно-два снижения, а на конец 2026 года прогнозируем ставку в диапазоне 13,5–13,75%, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

На заседании 23 октября вероятны два равнозначных сценария — повторная пауза на 14% либо снижение до 13,75%. Решающими станут сентябрьские данные по инфляции и стабилизация ситуации на топливном рынке. На этот момент обратила внимание председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Что будет с ценами на недвижимость

На рынок недвижимости такое решение либо понижение на 0,25 п. п. не повлияет: ипотечные ставки останутся высокими, а спрос поддержат льготные программы. Гораздо важнее, чем ставка, — возможное ужесточение условий по семейной ипотеке, которое ожидается в начале октября. Такое мнение высказал вице-президент по маркетингу и продажам Группы «Эталон» Вячеслав Приймак.

При этом он добавил, что повышение показателя даже на небольшие 0,25 п. п. изначально считалось маловероятным.

Как изменятся ставки по потребительским кредитам и ипотеке

Решение по ключевой ставке не приведёт к резкому изменению ставок по ипотеке и потребительским кредитам. Ожидается, что среднерыночные ставки по ипотеке останутся около 18,7% годовых, а по потребительским кредитам — в районе 30%. Такой прогноз сделал руководитель отдела кредитных продуктов в финансовом маркетплейсе Сравни Игорь Корчагин.

— Средняя рентабельность бизнеса — 20–30%, поэтому стоимость кредитов с учётом процентов не должна превышать этот уровень. При 14% заёмные средства остаются дорогими, что сдерживает инвестиционную активность и развитие, — отметил заместитель руководителя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения ОПОРА РОССИИ, руководитель АКГ АИП Сергей Елин.

Предприниматели уже не ждут понижения ставки, даже если оно и произойдёт, никакого положительного эффекта для бизнеса это не даст. Вот если бы ставку снизили до 10% и кредиты давали хотя бы под 12–13%, тогда это было бы экономически значимое событие. Такое мнение высказал председатель Национальной ассоциации контейнерных складов Артём Замараев.

— Для бизнеса это означает, что кредиты не станут дешевле в ближайшее время. Более того, кредитные ставки могут подрасти, если банки начнут закладывать вероятность разворота ДКП и повышения ставки в будущем. Возможно, что на фоне предыдущего оттока ликвидности из банков они решатся повысить ставки по депозитам для привлечения средств, что положительно повлияет на граждан, имеющих банковские вклады, — рассказал финансовый аналитик Bitbanker Владимир Зернов.

Как изменятся ставки по вкладам

Игорь Корчагин считает, что решение Банка России, скорее всего, не повлияет на ставки по вкладам. По итогам третьего квартала ожидается, что средняя максимальная ставка в топ-10 банков останется примерно на уровне 13,5–14,5% годовых.

— Отдельные банки будут продолжать предлагать более высокую доходность по коротким и среднесрочным вкладам, чтобы привлекать средства клиентов. Поэтому даже при стабильной средней ставке на рынке будут сохраняться предложения с повышенной доходностью, — отметил Игорь Корчагин.

Как ключевая ставка повлияет на курс рубля

Для рубля решение также выглядит скорее нейтральным. Ставка 14% остаётся достаточно высокой и продолжает поддерживать привлекательность рублёвых инструментов. Поэтому резкого ослабления рубля только из-за решения ЦБ мы не ожидаем. Дальнейшая динамика курса будет в большей степени зависеть от экспортной выручки, цен на нефть, операций Минфина и геополитической ситуации. Такое мнение высказал Александр Бахтин.

— Пауза ЦБ уже была частично заложена в котировки, поэтому курс рубля до конца сентября останется стабильным в диапазонах 82–85 за доллар, 96–100 за евро и 12,5–12,9 за юань, — отметил генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал» Евгений Асламов.

Рубль уже замедлил тренд на ослаблении до решения регулятора. Дальнейшая перспектива колебания доллара, евро и юаня подвержена коррекционной динамике до конца месяца. Вероятным выглядит торговый диапазон доллара в пределах 80–88 рублей, евро — 94–102 рублей, юаня — 12–13 рублей. Такой прогноз сделал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Что будет с акциями и облигациями

Индекс МосБиржи, несмотря на рост ожиданий паузы, с прошлого июльского заседания ЦБ вырос на 150 пунктов, или почти на +8%. В таком подъёме исключительная роль достаётся фактору геополитики — очередные надежды на деэскалацию сокращают риск-премию в российских бумагах и приводят к подъёму цен акций и всего бенчмарка. Курс индекса по 2300 п. — это уже не паническое дно, что было в середине лета, но и по-прежнему дёшево исходя из фундаментальной оценки бизнесов корпораций и их акций. Такое мнение высказал Михаил Зельцер.

— Индекс гособлигаций RGBI уже месяц в боковике — участники долгового рынка тоже приняли факт монетарной паузы, и их активность снизилась. Рост цен облигаций и снижение их доходностей будут позже, когда ЦБ перезапустит цикл, а пока можно фиксировать высокую доходность на долгосрочную инвестиционную перспективу, покупая временно подешевевшие бонды, — добавил Михаил Зельцер.

Для российского рынка сохранение ставки на текущем уровне в краткосрочной перспективе скорее нейтрально. Сильной негативной реакции мы не ожидаем, поскольку пауза уже была заложена в котировки. При этом отсутствие снижения ограничивает потенциал быстрого роста акций и сохраняет привлекательность облигаций и денежных инструментов. Возобновление цикла снижения ставки, напротив, может стать дополнительным драйвером для рынка акций и длинных облигаций. Об этом рассказал Александр Бахтин.

Авторы Нина Важдаева