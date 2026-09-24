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Опубликовано 24 сентября, 18:04

Правительство одобрило проект бюджета России на 2027–2029 годы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина по итогам заседания.

«Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов одобрен на заседании правительства», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что Антон Силуанов назвал выполнение социальных обязательств главным приоритетом федерального бюджета на 2027–2029 годы. По словам министра финансов, в проекте предусмотрена индексация пенсий и пособий. Среди других ключевых направлений он выделил финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, технологическое развитие и инфраструктуру.

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