Силуанов назвал выполнение соцобязательств главным приоритетом бюджета

Выполнение социальных обязательств государства станет первым приоритетом федерального бюджета России на 2027–2029 годы. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматривается проект бюджета на предстоящую трёхлетку.

«Выполнение социальных обязательств — это первый приоритет, предусмотрены индексация пенсий и пособий», — сказал глава Минфина.

Среди других ключевых направлений Силуанов назвал финансирование обороны и безопасности страны, поддержку участников СВО и членов их семей, обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Правительство 24 сентября рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Одновременно кабинет министров обсуждает прогноз социально-экономического развития страны на этот период.

Ранее Силуанов предупредил, что формирование федерального бюджета России на 2027–2029 годы будет непростым. Глава Минфина отмечал, что сложные условия сопровождали бюджетное планирование и в предыдущие годы. При этом конкретные параметры новой трёхлетки на тот момент министр не раскрывал.