Силуанов назвал новый размер МРОТ с 2027 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства.

«Размер оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8%, это прогнозный рост зарплат в следующем году», — заявил глава Минфина.

Таким образом, российская минималка в следующем году приблизится к отметке в 29 тысяч рублей. При этом ориентир в 35 тысяч рублей планируется достичь к 2030 году.

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин внёс в правительство проект федерального бюджета России на 2027–2029 годы. Одним из его ключевых приоритетов станет выполнение социальных обязательств государства.