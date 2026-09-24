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Опубликовано 24 сентября, 13:25

Силуанов назвал новый размер МРОТ с 2027 года

Силуанов: МРОТ в России вырастет до 28 935 рублей в 2027 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства.

«Размер оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8%, это прогнозный рост зарплат в следующем году», — заявил глава Минфина.

Таким образом, российская минималка в следующем году приблизится к отметке в 29 тысяч рублей. При этом ориентир в 35 тысяч рублей планируется достичь к 2030 году.

Рост МРОТ в 2027 году: вырастет ли оплата больничного и пособие по уходу
Рост МРОТ в 2027 году: вырастет ли оплата больничного и пособие по уходу

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин внёс в правительство проект федерального бюджета России на 2027–2029 годы. Одним из его ключевых приоритетов станет выполнение социальных обязательств государства.

Больше новостей о зарплатах, доходах и российской экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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