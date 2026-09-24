Минфин внёс в правительство проект бюджета России на 2027–2029 годы

Минфин России внёс в правительство пакет законопроектов по федеральному бюджету на 2027–2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пакет вошли проект федерального бюджета на ближайшую трёхлетку, законопроект об особенностях его исполнения и поправки в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. Одним из главных приоритетов финансового плана станет выполнение социальных обязательств государства. Средства также предусмотрят на поддержку участников СВО и членов их семей.

Ещё два ключевых направления — обеспечение потребностей обороны и безопасности страны и достижение технологического лидерства. Именно эти задачи Минфин называет среди основных ориентиров бюджетной политики на следующие три года.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин назвал выполнение социальных обязательств, безопасность граждан и укрепление обороноспособности главными приоритетами бюджета на 2027 год. Глава государства подчёркивал, что эти направления должны быть безусловно обеспечены финансированием.