Путин назвал выполнение соцобязательств приоритетом бюджета на 2027 год

Выполнение социальных обязательств, безопасность граждан и укрепление обороноспособности станут ключевыми приоритетами федерального бюджета России на 2027 год. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил необходимость сохранить за федеральным бюджетом роль одного из основных инструментов достижения национальных целей развития. По словам Путина, на совещании планировалось обсудить конкретные решения и подходы, связанные с формированием бюджета и реализацией этих приоритетов.

Также Владимир Путин сообщил, что безработица в России остаётся около исторических минимумов. Показатель составляет 2,3%, уточнил президент.