Путин заявил, что Фонд национального благосостояния будет расти

Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополнятся. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«ФНБ будет расти», — сказал он.

Также в ходе совещания Владимир Путин раскрыл рост реальных зарплат в РФ за первое полугодие 2026-го. По словам президента, они увеличились на 6,5%.