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Опубликовано 17 сентября, 17:53

Путин заявил, что Фонд национального благосостояния будет расти

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополнятся. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«ФНБ будет расти», — сказал он.

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Также в ходе совещания Владимир Путин раскрыл рост реальных зарплат в РФ за первое полугодие 2026-го. По словам президента, они увеличились на 6,5%.

Больше новостей о доходах граждан, экономических показателях и решениях властей — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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