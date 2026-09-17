Путин заявил, что Фонд национального благосостояния будет расти
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополнятся. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«ФНБ будет расти», — сказал он.
Также в ходе совещания Владимир Путин раскрыл рост реальных зарплат в РФ за первое полугодие 2026-го. По словам президента, они увеличились на 6,5%.
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