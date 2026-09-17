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Опубликовано 17 сентября, 17:45

Путин: Реальные зарплаты в России выросли на 6,5% за первое полугодие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заработные платы в России в первом полугодии 2026 года выросли на 6,5% в реальном выражении. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Растут заработные платы. За первое полугодие — плюс 6,5% в реальном выражении», — сообщил глава государства.

По словам Путина, стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе.

«Розничные продажи за 7 месяцев текущего года выросли на 5,4%», — отметил президент.

Путин заявил о соответствии экономической динамики в РФ ожиданиям
Путин заявил о соответствии экономической динамики в РФ ожиданиям

Ранее Life.ru сообщал, что Путин оценил текущую динамику российской экономики. Совещание по экономическим вопросам проходит 17 сентября. Перед ним президент также обсудил основные экономические темы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Больше новостей о доходах граждан, экономических показателях и решениях властей — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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