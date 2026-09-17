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Опубликовано 17 сентября, 10:03

Песков: Путин 17 сентября проведёт совещание по экономическим вопросам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин во второй половине дня 17 сентября проведёт совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня президент планирует провести совещание по экономическим вопросам — одно из регулярных совещаний, которое президент у себя проводит», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в совещании примут участие руководители правительства, администрации президента и экономического блока.

Совещания по экономике проходят у главы государства регулярно. На них обсуждаются ключевые показатели российской экономики и текущая ситуация в отдельных отраслях.

Кроме того, в графике Путина на сегодня запланированы внутренние встречи в Кремле, добавил Песков.

Путин: Рост экономики России выше среднеевропейского
Путин: Рост экономики России выше среднеевропейского

Ранее президент отметил, что вливать в российскую экономику дополнительные деньги — рискованный шаг, который неизбежно ударит по инфляции. По словам Путина, в нынешних условиях высоких темпов обесценивания денег не приходится говорить о перспективном планировании вложений, так как подобные экономические прогнозы теряют всякий смысл из-за своей недостижимости.

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Александр Юнашев
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