Путин: Рост экономики России выше среднеевропейского

Российская экономика сохраняет положительную динамику и может ускориться. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства напомнил, что темпы роста ВВП страны ранее заметно превышали средние показатели европейских государств.

«Рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского. Да, сейчас он где-то 0,6%. Но рост продолжается. Он может быть и будет выше, я нисколько не сомневаюсь», — подчеркнул Путин.

По итогам первого полугодия российский ВВП увеличился на 0,6%, а его объём в номинальном выражении приблизился к 102 трлн рублей. Доходы бюджета за этот период превысили 18,64 трлн рублей. При этом более 80% поступлений в казну уже обеспечивают источники, не связанные с экспортом энергоресурсов.

Ранее Путин сообщил, что годовая инфляция в России снизилась до 6,3%. По словам президента, меры Центробанка и правительства помогли избежать резкого скачка цен. Приоритетом экономической политики остаётся дальнейшее замедление инфляции без чрезмерного охлаждения экономики.