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27 августа, 15:02

Экономика держит курс вверх: ВВП России с начала года превысил 100 трлн рублей

Мишустин: ВВП России с начала года приблизился к 102 трлн рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВВП России за январь-июнь сохранил положительную динамику и в номинальном выражении приблизился к 102 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, за первое полугодие экономика выросла на 0,6%, несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы.

Мишустин также отметил рост бюджетных доходов. С начала года они превысили 18,64 трлн рублей, что оказалось заметно выше прогнозных значений.

Отдельно премьер обратил внимание на продолжающуюся диверсификацию экономики. Доля доходов, не связанных с экспортом энергоресурсов, уже превысила 80% от общего объёма поступлений.

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Ранее Владимир Путин сообщал, что ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, а во втором квартале — на 1,3%. Глава государства отмечал, что экономика сохраняет положительную динамику несмотря на внешнее давление.

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Наталья Демьянова
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