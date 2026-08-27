Экономика держит курс вверх: ВВП России с начала года превысил 100 трлн рублей
Мишустин: ВВП России с начала года приблизился к 102 трлн рублей
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ВВП России за январь-июнь сохранил положительную динамику и в номинальном выражении приблизился к 102 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, за первое полугодие экономика выросла на 0,6%, несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы.
Мишустин также отметил рост бюджетных доходов. С начала года они превысили 18,64 трлн рублей, что оказалось заметно выше прогнозных значений.
Отдельно премьер обратил внимание на продолжающуюся диверсификацию экономики. Доля доходов, не связанных с экспортом энергоресурсов, уже превысила 80% от общего объёма поступлений.
Ранее Владимир Путин сообщал, что ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, а во втором квартале — на 1,3%. Глава государства отмечал, что экономика сохраняет положительную динамику несмотря на внешнее давление.
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