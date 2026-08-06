Рост российского ВВП за последние три года более чем втрое превысил аналогичный показатель Евросоюза. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

По словам дипломата, за этот период производство в России увеличилось на 10,3%, тогда как в странах ЕС совокупный рост составил около 3%.

Бердыев также раскритиковал состояние европейской экономики. Он выразил мнение, что увеличение государственного долга и процессы деиндустриализации могут привести к дальнейшему ослаблению экономических позиций Евросоюза.

Кроме того, дипломат усомнился в эффективности экономических рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Еврокомиссии, заявив, что предлагаемые ими подходы не дают ожидаемого результата.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и объективное замедление после фазы активного роста. По его словам, суммарный прирост ВВП за три года перевалил за 10-процентную отметку, что оказалось выше общемировых темпов.