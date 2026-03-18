Новак: Рост ВВП России за три года превысил 10% вопреки санкциям

Российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и объективное замедление после фазы активного роста. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на итоговой коллегии Министерства экономического развития.

Вице-премьер подчеркнул, что государство поступательно движется вперёд, несмотря на любые внешние препятствия. Суммарный прирост ВВП за три года перевалил за 10-процентную отметку, что оказалось выше общемировых темпов.

Новак добавил, что это наглядное подтверждение надёжности базы, созданной общими усилиями, которая даёт возможность справляться с самыми разными внешними угрозами.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России на протяжении последних трёх лет демонстрирует рост, превышающий среднемировые показатели. По его словам, среднегодовые темпы роста ВВП за этот период оказались выше общемировых.