Новак: Рост ВВП России за три года превысил 10% вопреки санкциям
Обложка © РИА Новости / Александр Миридонов
Российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и объективное замедление после фазы активного роста. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на итоговой коллегии Министерства экономического развития.
Вице-премьер подчеркнул, что государство поступательно движется вперёд, несмотря на любые внешние препятствия. Суммарный прирост ВВП за три года перевалил за 10-процентную отметку, что оказалось выше общемировых темпов.
Новак добавил, что это наглядное подтверждение надёжности базы, созданной общими усилиями, которая даёт возможность справляться с самыми разными внешними угрозами.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России на протяжении последних трёх лет демонстрирует рост, превышающий среднемировые показатели. По его словам, среднегодовые темпы роста ВВП за этот период оказались выше общемировых.
