Лондон ввёл крупнейший пакет санкций против РФ, затрагивающий иностранные компании

Великобритания расширила санкции против России, включив в него рекордное количество позиции. Всего под ограничения попали несколько сотен объектов: отечественные банки, десятки морских судов и зарубежные компании.

Так, в чёрный список внесли более десяти крупных российских банков и два десятка их зарубежных «дочек». Санкции также затронули предприятия нефтегазового сектора, в том числе оператора магистрального трубопровода и заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). В списке оказались структуры, связанные с атомной энергетикой, и несколько грузинских телеканалов.

Ключевой удар пришелся по иностранным посредникам. Рестрикции ввели против почти полутора сотен компаний из ОАЭ, нескольких десятков — из Китая, а также фирм из Таиланда и Индии. В британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что этот пакет стал самым масштабным