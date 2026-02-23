В ЕС не смогли достигнуть договорённости по 20-му пакету санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза не достигли соглашения по 20-му пакету санкций против России. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кайя Каллас по итогам встречи в Брюсселе.

«Мы не смогли прийти к согласию по 20-му пакету санкций, поэтому сигнал послать не удалось, но работа продолжится», — сказала Каллас.

По словам Каллас, Словакия и Венгрия являются препятствием для принятия нового пакета санкций. Она отметила, что ведутся переговоры с властями обеих стран на всех уровнях. Каллас выразила сожаление по поводу того, что пакет не будет утверждён к четвёртой годовщине начала конфликта, когда ожидается визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, которые планировали объявить о новых мерах.

Ранее Венгрия объявила о блокировке пакета новых санкций против РФ, требуя от Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто.