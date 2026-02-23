Евросоюзу придётся вновь вернуться к вопросу о выделении средств Украине, поскольку запросы Киева значительно превышают ранее оговоренные суммы. О том, что 90 миллиардов евро европейской помощи уже не покрывают потребностей страны, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Трансляцию вёл телеканал М1.

Глава венгерской дипломатии рассказал журналистам, что его коллеги по европейскому внешнеполитическому ведомству прямо указали на недостаточность заблокированного Венгрией кредита в 90 миллиардов евро.

Как отметил Сийярто, теперь речь идёт о необходимости оперативно принимать решение о направлении на Украину ещё более значительных объёмов финансовых ресурсов: 155 миллиардов евро только для содержания киевских боевиков.

Ранее Европарламент одобрил решение Совета ЕС о выделении Украине 90 миллиардов евро. За инициативу проголосовали 458 депутатов. Против высказались 140 парламентариев. 44 депутата воздержались. Евросоюз возьмёт деньги в долг на международных финансовых рынках.