Регион
22 февраля, 10:42

Сийярто: Венгрия заблокирует новые санкции из-за остановки «Дружбы» Украиной

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV

Венгрия заблокирует принятие нового, 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, так как Украина заблокировала поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто.

«Венгрия заблокирует его. До тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим принимать решения, важные для Киева», — написал чиновник в социальной сети X.

Венгрия продемонстрировала трёхнедельный сценарий уничтожения Украины
Венгрия продемонстрировала трёхнедельный сценарий уничтожения Украины

Напомним, ответ Венгрии и Словакии на блокировку «Дружбы» не понравился Украине. Киев уже призвал республики к диалогу на фоне энергоугроз. В МИД выразили недовольство позицией стран, назвав их действий ультиматумом и шантажом. Газета Financial Times писала, что Будапешт может лишить Незалежную крупного кредита.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
