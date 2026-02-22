Сийярто: Венгрия заблокирует новые санкции из-за остановки «Дружбы» Украиной

Венгрия заблокирует принятие нового, 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, так как Украина заблокировала поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто.

«Венгрия заблокирует его. До тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим принимать решения, важные для Киева», — написал чиновник в социальной сети X.