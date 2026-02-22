Украина призвала Венгрию и Словакию к диалогу на фоне энергоугроз

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Венгрии и Словакии с призывом к диалогу на фоне угроз прекратить экспорт электроэнергии. Об этом украинское внешнеполитическое ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

«Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению», — говорится в сообщении.

В МИД Украины выразили недовольство позицией двух стран. Там расценили их действия как ультиматум и шантаж. По оценке ведомства, подобные шаги носят провокационный характер и ставят под угрозу энергетическую безопасность региона.

Угроза остановки экспорта электроэнергии стала ответом на прекращение транзита нефти через Украину. Россия поставляла её по трубопроводу «Дружба», пока власти Киева не заявили о повреждении участка трубопровода, который они якобы не могут починить. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил планы о намерении приостановить подачу электроэнергии с 23 февраля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вслед за Фицо пригрозил Киеву, что оставит украинцев без электроснабжения.

Ранее Орбан обвинил Украину в блокировке транзита нефти по «Дружбе». По его словам, это делается для влияния на цены и выборы в Венгрии. Он провёл параллель с подрывом «Северного потока». Кроме того, Орбан в диалоге с премьером Польши Дональдом Туском заявил, что Будапешт не поддержит кредит Украине на 90 млрд евро, пока поставки нефти не возобновятся.