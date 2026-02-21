Орбан заявил, что должен защищать венгров от Зеленского, перекрывшего «Дружбу»

Венгерский премьер Виктор Орбан ответил на претензии главы Польши Дональда Туска по поводу непредоставления кредита Украине на 90 млрд евро, связав позицию Будапешта с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Диалог произошёл в соцсети X.

«Дорогой Дональд, я несу ответственность за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причиняет им вред, мой долг — защищать их. Так будет и сейчас. Пока президент Зеленский

не возобновит поставки нефти, он не должен рассчитывать на какую-либо поддержку с нашей стороны», — пишет Орбан.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Будапешт уже прекратил поставки дизельного топлива на Украину и заблокировал предоставление «военного кредита» на 90 миллиардов евро от Евросоюза, объяснив это враждебными действиями со стороны Киева.