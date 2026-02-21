Олимпиада в Милане
21 февраля, 13:02

Орбан вслед за Фицо пригрозил Киеву, что оставит украинцев без электроснабжения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом он сообщил на встрече с активистами партии «ФИДЕС» в Бекешчабе.

«Есть ещё один вопрос, который я сейчас внимательно изучаю. Значительная часть электроэнергии поступает на Украину из Венгрии, и если мы прекратим поставки, там могут возникнуть большие проблемы. Словаки вчера подняли этот вопрос, и, если потребуется, мы предпримем и такой шаг», — сказал Орбан.

Венгрия уже прекратила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала предоставление «военного кредита» на 90 миллиардов евро от Евросоюза, объяснив это враждебными действиями со стороны Киева. Орбан отметил, что Словакия подняла вопрос о поставках электроэнергии, и правительство внимательно рассматривает возможность приостановки экспорта в случае необходимости.

Фицо пригрозил 23 февраля остановить поставки электроэнергии Украине
Ранее сообщалось, что правительство Венгрии решило задействовать государственные стратегические резервы сырой нефти из-за блокировки Украиной поставок по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступала в страну. Запасов хватит на три месяца, и подчеркнул, что энергобезопасность Венгрии на данный момент не находится под угрозой.

