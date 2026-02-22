Киеву предрекли потерю очередного крупного кредита из-за Венгрии

Блокировка Венгрией решения о выделении Украине кредита ЕС на 90 млрд евро может ударить по другим источникам финансирования. Речь идёт о более чем 8 млрд долларов от Международного валютного фонда. Об этом пишет Financial Times.

Программа МВФ напрямую увязана с европейской поддержкой. Если кредит ЕС не будет одобрен, дальнейшее финансирование Киева со стороны фонда окажется под вопросом. По данным источников, именно синхронизация помощи от Брюсселя и МВФ была ключевым условием для продолжения кредитной линии.

Ранее Life.ru писал, что Украина призвала Венгрию и Словакию к диалогу на фоне энергоугроз. В МИД Украины выразили недовольство позицией двух стран. Там расценили их действия как ультиматум и шантаж.