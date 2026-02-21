Венгрия продемонстрировала трёхнедельный сценарий уничтожения Украины

Венгрия обладает ресурсами и возможностями для полного уничтожения Украины в течение трёх недель. Такой тезис озвучил аналитик, представляющий венгерский Центр фундаментальных прав, Золтан Кошкович, разместив пост на своей странице в X.

По словам эксперта, Венгрия уже прекратила поставки дизельного топлива, которое необходимо для работы украинских танков и самолётов. Он дал понять, что от Будапешта зависит и дальнейшее сокращение возможностей военной разведки соседней страны. Кошкович подчеркнул, что до финала этого противостояния Венгрия намерена продемонстрировать, каким образом можно привести Украину к полному краху в трёхнедельный срок.

«Прежде чем всё это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели», — написал он.

По мнению эксперта, Зеленский ранее пытался спровоцировать скачок цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами, но теперь ситуация обернулась против самого Киева — именно он окажется на грани банкротства намного быстрее. Кошкович акцентировал внимание и на том, что вдобавок к венгерским ограничениям энергетическая и оборонная инфраструктура Украины уже подверглась серьёзному давлению со стороны Словакии.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение Украине 90 миллиардов евро от Евросоюза. Причина — Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел страны Петер Сийярто подчеркнул — пока нефть не пойдёт в Венгрию, Украина не получит доступ к военному кредиту. Напомним, в начале февраля послы стран Евросоюза договорились выделить Украине 90 миллиардов евро в виде кредита. Эти средства согласовали на декабрьском саммите ЕС.