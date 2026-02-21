Орбан: Украина пытается взять в заложники энергоснабжение Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пытается навязать свои условия поставок российских энергоносителей в Европу. В своём посте в соцсети X он подчеркнул, что Будапешт не позволит взять энергоснабжение страны в заложники.

Орбан назвал действия Киева политическим шантажом и напомнил о Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной, которое, по его словам, запрещает шаги, угрожающие энергетической безопасности государств — членов Евросоюза.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине 90 миллиардов евро от Евросоюза. Причина — Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел страны Петер Сийярто подчеркнул — пока нефть не пойдёт в Венгрию, Украина не получит доступ к военному кредиту. Напомним, в начале февраля послы стран Евросоюза договорились выделить Украине 90 миллиардов евро в виде кредита. Эти средства согласовали на декабрьском саммите ЕС.