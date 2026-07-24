«Мы все замёрзнем зимой»: Европа рискует потерять ВВП из-за войны Трампа с Ираном

Великобритании и странам Евросоюза грозит сокращение валового внутреннего продукта по итогам года, если судоходство в Ормузском проливе не будет полностью восстановлено до октября. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Baringa Partners, оценивая последствия эскалации конфликта между США и Ираном.

«Европейские импортёры сейчас вынуждены выходить на рынок и покупать газ и платить за него цену, которую они не были готовы платить раньше. В противном случае мы все замёрзнем зимой», — заявил исследователь Baringa Partners Капсиан Конран.

По оценкам экспертов, сохранение ограничений на проход судов через стратегически важный пролив в течение следующих двух месяцев спровоцирует резкий скачок цен на нефть и газ, что приведёт к отрицательной динамике ВВП в европейских странах по итогам 2026 года.

Катар, являющийся вторым в мире экспортёром сжиженного природного газа, в ближайшее время намерен уведомить европейских партнёров о сохранении форс-мажорных обстоятельств с поставками вплоть до середины октября, что лишит Европу шансов восполнить запасы в газохранилищах за счёт катарского импорта.

Ранее элитное подразделение ВС Ирана — Корпус стражей исламской революции — объявило о задержании четырёх судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив без разрешения. Как сообщили военные, противник планировал переправу через пролив с участием американских сил, однако огневое поражение ракетами и дронами сорвало эти планы.