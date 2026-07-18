Иран остановил четыре судна при попытке пройти через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР), представляющий собой элитные формирования ВС Ирана, заявил о задержании четырёх судов при попытке осуществить проход через Ормузский пролив без соответствующего разрешения. Заявление КСИР передаёт агентство Fars.

«За последние несколько часов четыре судна при поддержке армии США попытались пройти через Ормузский пролив. В ходе операции с применением ракет и беспилотников все четыре судна были остановлены», — уточняется в заявлении.

Ранее два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись к югу от Ормузского пролива. Суда пытались пройти по маршруту, который иранская сторона считает заминированным. В КСИР утверждают, что танкеры направили по опасному участку по указанию американской стороны.