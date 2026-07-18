КСИР сообщил о подрыве двух танкеров у Ормузского пролива

Два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись к югу от Ормузского пролива. Суда пытались пройти по маршруту, который иранская сторона считает заминированным. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.

В КСИР утверждают, что танкеры направили по опасному участку по указанию американской стороны. Инцидент произошёл примерно за час до публикации заявления.

«Час назад два нефтяных танкера, которые американцы обманом заставили пройти по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, подорвались и загорелись», — заявили в КСИР.

Ранее сообщалось, что неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в 19 морских милях от города Эль-Хасаб, что составляет около 35 км от берега. Боеприпас повредил левый борт судна, однако разрушения оказались незначительными.