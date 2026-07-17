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17 июля, 08:09

Неизвестный снаряд атаковал танкер в Ормузском проливе

Обложка © Фото © X / Babak Taghvaee

Обложка © Фото © X / Babak Taghvaee

Танкер, шедший через Ормузский пролив у побережья Омана, был поражён неизвестным снарядом. Об этом сообщили в британском управлении морских торговых операций (UKMTO).

По данным ведомства, снаряд повредил левый борт судна, однако разрушения оказались незначительными. В сообщении уточняется, что происхождение боеприпаса установить не удалось.

Происшествие случилось примерно в 19 морских милях от оманского города Эль-Хасаб — это около 35 километров от берега. Никто из членов экипажа не пострадал. Угрозы для окружающей среды тоже не зафиксировали.

Танкер Stolt Magnesium загорелся после взрыва у побережья Омана
Танкер Stolt Magnesium загорелся после взрыва у побережья Омана

Напомним, ранее у берегов Омана уже фиксировали похожий случай. Экипаж танкера, следовавшего через Ормузский пролив южным маршрутом, доложил о попадании ракеты. Инцидент произошёл в 13 морских милях к юго-востоку от порта Лимах, после чего власти начали расследование.

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Вероника Бакумченко
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