Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 14:52

Танкер Stolt Magnesium загорелся после взрыва у побережья Омана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

У побережья Омана в Аравийском море загорелся танкер Stolt Magnesium. Причиной возгорания стал взрыв неизвестного устройства в машинном отделении судна, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании-оператора.

Инцидент произошёл около 00:40 по местному времени (13 июля, 22:40 мск). Члены экипажа приступили к тушению, на текущий момент они в безопасности.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) ранее зафиксировал инцидент примерно в 40 морских милях к северо-востоку от оманского города Кальхат. Эти координаты совпадают с местоположением танкера Stolt Magnesium по данным судовых систем отслеживания.

Танкер атаковали у берегов Омана, экипаж не пострадал
Танкер атаковали у берегов Омана, экипаж не пострадал

Ранее центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщал о новом инциденте у побережья Омана, где танкер был поражён ракетой во время следования через Ормузский пролив по южному маршруту. Происшествие зафиксировано в 13 морских милях к юго-востоку от порта Лимах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • оман
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar