Танкер Stolt Magnesium загорелся после взрыва у побережья Омана

У побережья Омана в Аравийском море загорелся танкер Stolt Magnesium. Причиной возгорания стал взрыв неизвестного устройства в машинном отделении судна, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании-оператора.

Инцидент произошёл около 00:40 по местному времени (13 июля, 22:40 мск). Члены экипажа приступили к тушению, на текущий момент они в безопасности.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) ранее зафиксировал инцидент примерно в 40 морских милях к северо-востоку от оманского города Кальхат. Эти координаты совпадают с местоположением танкера Stolt Magnesium по данным судовых систем отслеживания.

Ранее центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщал о новом инциденте у побережья Омана, где танкер был поражён ракетой во время следования через Ормузский пролив по южному маршруту. Происшествие зафиксировано в 13 морских милях к юго-востоку от порта Лимах.