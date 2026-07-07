Танкер атаковали у берегов Омана, экипаж не пострадал

Неизвестный снаряд поразил танкер в 8 километрах к востоку от побережья Омана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Судно следовало в южном направлении, когда получило попадание по левому борту. В результате удара на танкере возник пожар. Члены экипажа не пострадали. Других подробностей инцидента, включая тип судна и характер груза, не приводится.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 8 км к востоку от Лимаха, Оман. Сообщается, что танкер, следовавший в южном направлении, был поражен неизвестным снарядом по левому борту, что привело к пожару. Члены экипажа не пострадали», — говорится в заявлении UKMTO.

Ранее сообщалось, что танкер получил повреждения в Ормузском проливе после попадания неопознанного снаряда. Об этом объявил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах Великобритании. По словам капитана, удар пришёлся по ходовой рубке судна. Все члены экипажа находятся в безопасности, ущерба окружающей среде, по предварительным данным, не зафиксировано.