«Настоящие мужчины дали отпор»: В Думе восхитились российским экипажем, спасшим танкер на Балтике

«Настоящие мужчины» — так депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов охарактеризовал действия российских моряков, которые в Балтийском море предотвратили попытку захвата нефтяного танкера. Как он отметил в беседе с Life.ru, экипаж корвета «Сообразительный» действовал профессионально, хладнокровно и решительно, заставив отступить не только активистов Greenpeace, но и корабль береговой охраны ФРГ.

Наши моряки в очередной раз доказали, что способны профессионально, хладнокровно и решительно защищать российские суда и безопасность морского судоходства. Настоящие мужчины — именно так можно сказать об экипаже, который не допустил развития опасной ситуации и обеспечил беспрепятственное прохождение танкера. Их действия заслуживают уважения и высокой оценки. Амир Хамитов Депутат Госдумы от партии «Новые люди»

Парламентарий также подчеркнул, что такие инциденты становятся тревожной тенденцией.

«К сожалению, мы видим, что под различными предлогами недружественные государства и аффилированные с ними структуры всё чаще переходят к откровенно силовым методам давления. По сути, речь уже идёт о попытках воспрепятствовать свободному судоходству и открытом грабеже чужой собственности», — пояснил Хамитов.

По его словам, Россия будет последовательно защищать свои законные интересы, а любые провокации должны получать жёсткий и исключительно правовой ответ. События в Балтийском море, по мнению депутата, ещё раз показали: наши моряки готовы выполнить эту задачу профессионально и безупречно.

Напомним, 30 июня в проливе Фемарн-Бельт у берегов Германии нефтяной танкер Kira K, следовавший под панамским флагом, стал мишенью для активистов Greenpeace. Они на надувных лодках попытались заблокировать проход судна и взять его на абордаж. К месту событий также подошёл корабль береговой охраны ФРГ Bayreuth, который потребовал соблюдать дистанцию. На помощь оперативно пришёл российский корвет «Сообразительный» (борт 531). Он не сопровождал танкер с самого начала, а на высокой скорости пришёл с востока. По радио прозвучало короткое и жёсткое предупреждение: «Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K». После этого корвет виртуозно оттеснил лодки протестующих и судно немецкой береговой охраны. Немецкий патрульный корабль не стал продолжать сближение и вскоре изменил курс, а танкер беспрепятственно продолжил свой путь.