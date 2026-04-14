«Адмирал Григорович» с танкерами заставил ВМФ Британии «курить в сторонке»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yykkaa
Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера вдоль побережья Великобритании, заставив английский флот «курить в сторонке». Об этом сообщает еженедельник «Звезда».
Речь об инцидента 8 апреля, когда суда Universal и Enigma прошли вблизи британских берегов в сопровождении военного корабля. Оба танкера находятся под санкциями Великобритании. Но во время прохода под охраной «Адмирала Григоровича» Королевский военно-морской флот не предпринимал активных действий и ограничился наблюдением за ситуацией.
«Эпизод показательный. Вместо выражения в очередной раз «озабоченности» — мягкой дипломатической формулы, которую вообще-то не стоит третировать, — Москва продемонстрировала готовность отстаивать свои интересы, прибегая к мерам самозащиты с угрозой применения оружия. Как оказалось, метод сработал», — сказано в статье.
Напомним, что премьер Британии Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота» в водах королевства. Москва в ответ пригрозила последствиями. Несмотря на риск ареста, фрегат РФ «Адмирал Григорович» сопроводил по проливу два санкционных танкера. Корабль Великобритании следил за ситуацией, однако действий не предпринял.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.