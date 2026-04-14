Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера вдоль побережья Великобритании, заставив английский флот «курить в сторонке». Об этом сообщает еженедельник «Звезда».

Речь об инцидента 8 апреля, когда суда Universal и Enigma прошли вблизи британских берегов в сопровождении военного корабля. Оба танкера находятся под санкциями Великобритании. Но во время прохода под охраной «Адмирала Григоровича» Королевский военно-морской флот не предпринимал активных действий и ограничился наблюдением за ситуацией.

«Эпизод показательный. Вместо выражения в очередной раз «озабоченности» — мягкой дипломатической формулы, которую вообще-то не стоит третировать, — Москва продемонстрировала готовность отстаивать свои интересы, прибегая к мерам самозащиты с угрозой применения оружия. Как оказалось, метод сработал», — сказано в статье.