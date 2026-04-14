14 апреля, 09:21

«Адмирал Григорович» с танкерами заставил ВМФ Британии «курить в сторонке»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yykkaa

Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера вдоль побережья Великобритании, заставив английский флот «курить в сторонке». Об этом сообщает еженедельник «Звезда».

Речь об инцидента 8 апреля, когда суда Universal и Enigma прошли вблизи британских берегов в сопровождении военного корабля. Оба танкера находятся под санкциями Великобритании. Но во время прохода под охраной «Адмирала Григоровича» Королевский военно-морской флот не предпринимал активных действий и ограничился наблюдением за ситуацией.

«Эпизод показательный. Вместо выражения в очередной раз «озабоченности» мягкой дипломатической формулы, которую вообще-то не стоит третировать, Москва продемонстрировала готовность отстаивать свои интересы, прибегая к мерам самозащиты с угрозой применения оружия. Как оказалось, метод сработал», — сказано в статье.

Напомним, что премьер Британии Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота» в водах королевства. Москва в ответ пригрозила последствиями. Несмотря на риск ареста, фрегат РФ «Адмирал Григорович» сопроводил по проливу два санкционных танкера. Корабль Великобритании следил за ситуацией, однако действий не предпринял.

