Путин поставил Стармера на место одним ловким ходом
Президент России Владимир Путин унизил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, направив ракетный фрегат «Адмирал Григорович» через пролив Ла-Манш. Таким шагом российский лидер бросил вызов главе британского правительства, пишет британское издание Daily Express.
Напомним, что премьер Британии Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота» в водах королевства. Москва в ответ пригрозила последствиями. В итоге фрегат РФ «Адмирал Григорович» провёл через Ла-Манш два санкционных танкера, несмотря на риск захвата. Британский корабль следил, но не вмешался.
